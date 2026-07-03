Oceania 3 è in produzione, secondo The Rock

Oceania arriverà in formato live-action (ovvero con attori reali) al cinema, ma nel frattempo dietro le quinte Disney sta continuando a lavorare alla versione animata del franchise.
Secondo The Rock, infatti, Oceania 3 è in sviluppo presso la compagnia del Topo. Vediamo quanto sappiamo.
I commenti di The Rock su Oceania 3
"Sì, abbiamo parlato di Oceania 3, esatto." ha detto The Rock. "Ma prima ci sarà il live-action di Oceania, lasciamo arrivare nelle sale prima. Abbiamo i fantastici Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che sono stati i nostri sceneggiatori... saranno loro a scrivere Oceania 3".
Probabilmente il film richiederà alcuni anni per arrivare al cinema, quindi al momento è meglio non rimanere con il fiato sospeso. Visto però il successo delle precedenti pellicole, non stupisce che Disney voglia puntare ancora su Oceania. Anche la versione live-action non stupisce, visto che quella di Lilo e Stitch è stata in grado di ottenere oltre un miliardo di dollari al box office la scorsa estate.
Il live-action di Oceania avrà comunque un po' di competizione questa estate, per la presenza nelle sale di Spider-Man: Brand New Day, Minions & Monsters e Toy Story 5, i cui incassi USA sono i migliori degli ultimi 8 anni per i film Pixar.
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