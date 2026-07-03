0

Oceania 3 è in produzione, secondo The Rock

Tra i vari film in produzione presso Disney vi è anche Oceania 3, un nuovo seguito della serie a tema oceanico, almeno secondo quanto riferito da The Rock.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/07/2026
Oceania

Oceania arriverà in formato live-action (ovvero con attori reali) al cinema, ma nel frattempo dietro le quinte Disney sta continuando a lavorare alla versione animata del franchise.

Secondo The Rock, infatti, Oceania 3 è in sviluppo presso la compagnia del Topo. Vediamo quanto sappiamo.

I commenti di The Rock su Oceania 3

"Sì, abbiamo parlato di Oceania 3, esatto." ha detto The Rock. "Ma prima ci sarà il live-action di Oceania, lasciamo arrivare nelle sale prima. Abbiamo i fantastici Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che sono stati i nostri sceneggiatori... saranno loro a scrivere Oceania 3".

Probabilmente il film richiederà alcuni anni per arrivare al cinema, quindi al momento è meglio non rimanere con il fiato sospeso. Visto però il successo delle precedenti pellicole, non stupisce che Disney voglia puntare ancora su Oceania. Anche la versione live-action non stupisce, visto che quella di Lilo e Stitch è stata in grado di ottenere oltre un miliardo di dollari al box office la scorsa estate.

Sadie Sink non sapeva chi avrebbe interpretato in Spider-Man: Brand New Day fino al giorno delle riprese Sadie Sink non sapeva chi avrebbe interpretato in Spider-Man: Brand New Day fino al giorno delle riprese

Il live-action di Oceania avrà comunque un po' di competizione questa estate, per la presenza nelle sale di Spider-Man: Brand New Day, Minions & Monsters e Toy Story 5, i cui incassi USA sono i migliori degli ultimi 8 anni per i film Pixar.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Oceania 3 è in produzione, secondo The Rock