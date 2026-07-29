La scheda madre Gygabite B650 AERO G è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare la scheda madre Gygabite B650 AERO G in offerta al minimo storico: lo sconto attivo è del 41% per un prezzo totale e finale di 184€. Acquistala direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Gigabyte B650 AERO G è una scheda madre progettata per offrire prestazioni elevate, affidabilità e numerose funzionalità dedicate ai sistemi desktop di nuova generazione basati su piattaforma AMD. Dotata di socket AMD AM5, garantisce la compatibilità con i processori AMD Ryzen Serie 7000, Ryzen Serie 8000 e Ryzen Serie 9000.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
La scheda supporta memorie DDR5 Dual Channel con quattro slot DIMM, compatibili con i profili di ottimizzazione AMD EXPO e Intel XMP, permettendo di sfruttare moduli RAM ad alte prestazioni e configurare facilmente la memoria del sistema.
Per quanto riguarda l'archiviazione, la Gigabyte B650 AERO G integra soluzioni di nuova generazione con un connettore PCIe 5.0 x4 e due slot M.2 PCIe 4.0 x4, offrendo velocità elevate per SSD moderni. Il sistema M.2 Thermal Guard III e il design termico avanzato aiutano a mantenere stabile l'alimentazione dei componenti e le prestazioni delle unità SSD.
Tra le caratteristiche più interessanti troviamo anche VisionLINK, una porta USB-C pensata per gestire video, trasferimento dati e ricarica attraverso un'unica connessione. Il sistema EZ-Latch semplifica l'installazione grazie ai meccanismi di sgancio rapido.