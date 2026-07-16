Gli auricolari Samsung Galaxy Buds 3 Pro sono in sconto su AliExpress: ecco un coupon per risparmiare

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress sono attualmente disponibili gli auricolari Galaxy Buds 3 Pro a 149,11 €, ma con il codice ITVS020 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarli direttamente tramite questo link .

Confortevoli e versatili

Questi auricolari assicurano il massimo comfort, mentre il Codec Samsung Seamless comprime e codifica fino a 24bit/ 96kHz mantenendo l'alta fedeltà del suono. Ciò significa poter godere di un'esperienza audio altamente dettagliata e immersiva. Inoltre, grazie a Galaxy AI gli auricolari prevengono i suoni superflui, mentre l'audio viene ottimizzato bilanciando ANC e suono ambientale in base al luogo in cui ti trovi.

Contenuti della confezione

Non è tutto: in base alla forma dell'orecchio l'algoritmo potenziato dall'IA analizza il suono rilevato con i microfoni e lo adatta alle tue esigenze. Si tratta nel complesso di un prodotto particolarmente apprezzato e affidabile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.