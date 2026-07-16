Poco F8 Ultra cala di prezzo su AliExpress con il codice sconto dedicato: prestazioni al top e super batteria

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del Poco F8 Ultra di 60€ tramite l'applicazione di un codice sconto dedicato: il coupon è ITVS060 per un costo finale d'acquisto di 582,31€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.

Il Poco F8 Ultra è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un comparto multimediale di qualità e un design moderno. Basato su Android 16 con interfaccia HyperOS 3, garantisce un'esperienza d'uso fluida e ricca di funzionalità, pensata sia per la produttività sia per l'intrattenimento. Il dispositivo presenta uno spessore di appena 7,9 mm ed è protetto dalla certificazione IP68.