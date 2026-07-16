Poco F8 Ultra cala di prezzo su AliExpress con il codice sconto dedicato: prestazioni al top e super batteria

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del Poco F8 Ultra di 60€ tramite l'applicazione di un codice sconto dedicato: il coupon è ITVS060 per un costo finale d'acquisto di 582,31€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.
Il Poco F8 Ultra è uno smartphone di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate, un comparto multimediale di qualità e un design moderno. Basato su Android 16 con interfaccia HyperOS 3, garantisce un'esperienza d'uso fluida e ricca di funzionalità, pensata sia per la produttività sia per l'intrattenimento. Il dispositivo presenta uno spessore di appena 7,9 mm ed è protetto dalla certificazione IP68.
Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica del telefono
Sul fronte troviamo un ampio display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 1200 x 2608 pixel, refresh rate a 120 Hz e supporto alle tecnologie Dolby Vision e HDR10+, caratteristiche che garantiscono immagini dettagliate, colori brillanti e una visione estremamente fluida. Sotto la scocca lavora il potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nanometri.
L'autonomia è affidata a una generosa batteria da 6.500 mAh, progettata per accompagnare l'utente durante l'intera giornata anche con un utilizzo intenso.
Per la fotografia, il Poco F8 Ultra integra una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.7, in grado di catturare immagini luminose e ricche di dettagli, mentre la fotocamera frontale da 32 MP permette di realizzare selfie di alta qualità e videochiamate nitide.