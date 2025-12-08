0

Frostpunk 1886 prende forma: un video ci aggiorna sullo stato dei lavori e le novità aggiunte

Frostpunk 1886 torna a mostrarsi in video: nuove animazioni, illuminazione rinnovata e texture più realistiche e la promessa di un'esperienza più profonda e coinvolgente.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/12/2025
La città di Frostpunk 1886

Durante l'11 bit studios Showcase è stato presentato un aggiornamento sui lavori di Frostpunk 1886, il rifacimento completo del primo capitolo dell'apprezzata serie gestionale post-apocalittica.

Per chi non lo sapesse, non si tratta di un semplice remaster, ma di una ricostruzione totale del titolo originale in Unreal Engine 5, arricchita da nuove meccaniche, eventi e leggi che rendono il gameplay ancora più profondo e stratificato.

L'uscita resta fissata al 2027

Nel video che trovate qui sotto, il game director Maciej Sułeck, ci offre una panoramica dell'avanzamento dei lavori e delle modifiche pensate per rendere l'esperienza più grande e raffinata. Ad esempio, i cittadini di New London ora appaiono più espressivi grazie a nuove animazioni e al motion capture, così che ogni gesto trasmetta maggiore realismo, aumentando l'immersività.

La vita quotidiana viene arricchita da dettagli che rafforzano il legame emotivo con le persone di cui il giocatore è responsabile, mentre un sistema di illuminazione ridisegnato esalta il fascino e la brutalità del Frostland. Anche le texture degli edifici sono state rinnovate.

Alla fine del filmato viene ribadito il lancio di Frostpunk 1886 durante il 2027, con la promessa di ulteriori aggiornamenti sullo stato dello sviluppo nel corso dei prossimi mesi.

