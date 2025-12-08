The Alters ha ricevuto un grande aggiornamento gratuito, un trailer presenta le novità

In occasione dell'11 bit studios Showcase è stata annunciata la disponibilità del nuovo aggiornamento gratuito per The Alters, che include contenuti, funzionalità e migliorie chieste dalla community. Qui sotto trovate un trailer che presenta tutte le novità in arrivo.
Tra le aggiunte più significative spicca la Relax Mode, pensata per ridurre la difficoltà e consentire ai giocatori di concentrarsi maggiormente sull'esplorazione e sulla trama, piuttosto che sulla sopravvivenza. Sempre basandosi sui feedback della community, è stato rinnovato anche il sistema di salvataggio: ora è possibile salvare l'avanzamento quando si esce dal gioco e l'autosalvataggio si attiva automaticamente dopo i dialoghi con altri personaggi.
Un nuovo gioco di carte e opzioni per la personalizzazione
L'aggiornamento introduce inoltre il modulo "Gamer's Den", una zona dedicata al relax dove ci si può cimentare in un inedito gioco di carte, ideale per prendersi una pausa tra un compito e l'altro. Questo spazio sarà anche al centro di una nuova storia dalle tinte noir, incentrata sull'indagine riguardante la scomparsa di un dado D20.
Arriva anche una modalità foto, che permette di sperimentare con angolazioni, luci e composizioni per ricreare scene iconiche. Sul fronte della personalizzazione, i giocatori possono ora modificare l'aspetto esterno dei moduli della base con stili animati e set vari, oltre a scegliere nuove varianti di tute spaziali. Tra queste spiccano quelle dedicate a Molly, Frostpunk e Deathowl, per rendere l'esplorazione del pianeta ancora più originale e personale.