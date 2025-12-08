The Alters ha ricevuto un grande aggiornamento gratuito, un trailer presenta le novità

In occasione dell'11 bit studios Showcase è stata annunciata la disponibilità del nuovo aggiornamento gratuito per The Alters, che include contenuti, funzionalità e migliorie chieste dalla community. Qui sotto trovate un trailer che presenta tutte le novità in arrivo.

Tra le aggiunte più significative spicca la Relax Mode, pensata per ridurre la difficoltà e consentire ai giocatori di concentrarsi maggiormente sull'esplorazione e sulla trama, piuttosto che sulla sopravvivenza. Sempre basandosi sui feedback della community, è stato rinnovato anche il sistema di salvataggio: ora è possibile salvare l'avanzamento quando si esce dal gioco e l'autosalvataggio si attiva automaticamente dopo i dialoghi con altri personaggi.