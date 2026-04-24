I baci salveranno il mondo: FuRyu annuncia la remaster di EXSTETRA

Lo sviluppatore ed editore giapponese FuRyu ha annunciato il ritorno di un titolo decisamente originale: EXSTETRA . Originariamente pubblicato nel 2013 per PlayStation Vita e Nintendo 3DS, questo originale JRPG fantasy si prepara a sbarcare su PC (su Steam) in una nuova versione rimasterizzata in alta definizione, la cui uscita è fissata per l'estate del 2026.

Baciarsi per salvare il mondo

EXSTETRA ci trasporta in una versione apocalittica e mutata della Tokyo odierna, fusa con un regno parallelo e spinta sull'orlo della distruzione (cose che a Tokyo succedono in ogni manga). I giocatori esploreranno quartieri reali come Shibuya, Akihabara, Shinjuku e Asakusa, ora invasi da una fitta vegetazione e da creature ostili. In questo scenario si muove Ryoma, uno studente liceale affetto da amnesia che scopre di essere il prescelto per salvare l'umanità: "il Prisma". Il ragazzo possiede infatti un potere unico, ovvero la capacità di risvegliare il potenziale latente dei suoi alleati, trasformandoli in Cavalieri Prisma, utilizzando un metodo molto particolare: il bacio.

Un bacio in gioco

Il bacio non è solo un espediente narrativo, ma il vero e proprio fulcro strategico del gameplay. Il sistema di combattimento a turni, che permette di schierare un party di quattro personaggi, ruota infatti attorno alla gestione di una speciale energia chiamata EXS, manipolabile unicamente dal protagonista. Ryoma può assorbire questa energia dai nemici sconfitti per poi trasferirla ai propri compagni e scatenare così abilità devastanti. L'unico modo per condividere l'EXS, però, è proprio baciando gli alleati.

Scegliere il momento giusto per scambiarsi effusioni sul campo di battaglia diventerà quindi la chiave per ribaltare le sorti degli scontri. Il titolo, inoltre, offre la possibilità di baciare sia i compagni di squadra maschili che quelli femminili.

Dal punto di vista tecnico, la nuova edizione HD promette un lato grafico migliorato, pensato per valorizzare al meglio le atmosfere di Tokyo e, naturalmente, per rendere ancora più coinvolgenti le sequenze dei baci. L'appuntamento con la fine del mondo è fissato per l'estate. Intanto potete andare su Steam e aggiungerlo alla vostra lista dei desideri.