Un Game Designer di Kingdom Come: Deliverance si unisce a CD Projekt RED

CD Projekt RED continua a raccogliere sviluppatori in giro per il mondo, per i suoi innumerevoli team al lavoro su titoli come The Witcher 4 e il prossimo Cyberpunk. Ora, è il turno di Zdeněk Glatz .

I dettagli sulla nuova assunzione di CD Projekt RED

Come potete vedere tramite il post su LinkedIn qui sotto, Zdeněk Glatz ha indicato con molta semplicità di essere "felice di condividere" che si è unito a CD Projekt RED.

Glatz ha trascorso otto anni presso Warhorse Studios e ha lavorato sia al primo Kingdom Come: Deliverance che al suo seguito. In tale periodo ha rivestito il ruolo di senior game designer, sceneggiatore e lead level designer.

Presso CD Projekt RED, sarà senior open world designer. Non è però ufficialmente indicato a che videogioco lavorerà, anche se supponiamo sia parte del team di Varsavia che si sta occupando di The Witcher 4. Negli ultimi mesi la compagnia polacca ha assunto vari dipendenti, come l'ex cinematic animator di Clair Obscur: Expedition 33, Lucie Hennet, e Felix Pedulla, che ha lavorato come senior cinematic designer per Larian Studios su Baldur's Gate 3.

Ecco infine come sono distribuiti gli sviluppatori di CD Projekt RED: la maggior parte è su The Witcher 4.