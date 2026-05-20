The Witcher 4 non incapperà nei problemi del lancio di Cyberpunk 2077, dice CD Projekt RED

CD Projekt RED è un team autore di grandi successi ma che ha notoriamente attraversato anche fasi molto complicate nello sviluppo, cosa che l'ha spinto a rivedere tutta l'organizzazione interna della compagnia proprio per evitare che The Witcher 4 e il seguito di Cyberpunk 2077 incontrino i medesimi problemi del passato.

In particolare, ricordiamo il caos del lancio di Cyberpunk 2077, con le versioni per la generazione precedente che risultavano praticamente inviolabili a causa di grossi problemi tecnici e il lungo lavoro di miglioramento, aggiornamento e ottimizzazione che è stato necessario da parte dello studio.

Tuttavia, anche The Witcher 3: Wild Hunt ha avuto la sua buona dose di inconvenienti nel corso della lavorazione, cosa piuttosto naturale viste anche le dimensioni di entrambi i progetti.