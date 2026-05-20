The Witcher 4 non incapperà nei problemi del lancio di Cyberpunk 2077, dice CD Projekt RED

CD Projekt RED è un team autore di grandi successi ma che ha notoriamente attraversato anche fasi molto complicate nello sviluppo, cosa che l'ha spinto a rivedere tutta l'organizzazione interna della compagnia proprio per evitare che The Witcher 4 e il seguito di Cyberpunk 2077 incontrino i medesimi problemi del passato.
In particolare, ricordiamo il caos del lancio di Cyberpunk 2077, con le versioni per la generazione precedente che risultavano praticamente inviolabili a causa di grossi problemi tecnici e il lungo lavoro di miglioramento, aggiornamento e ottimizzazione che è stato necessario da parte dello studio.
Tuttavia, anche The Witcher 3: Wild Hunt ha avuto la sua buona dose di inconvenienti nel corso della lavorazione, cosa piuttosto naturale viste anche le dimensioni di entrambi i progetti.
Nuovi requisiti per portare avanti lo sviluppo
"Abbiamo stabilito alcuni nuovi requisiti, specialmente per quanto riguarda la definizione di completo", ha riferito in maniera un po' ironica il senior technical writer del team, Adrian Fulneczek, durante una presentazione nel corso di Digital Dragons.
Il team è organizzato in maniera tale da far attraversare al progetto una serie di scadenze con obiettivi molto precisi da raggiungere, per evitare il "caos dello sviluppo" che può derivare altrimenti.
Tra queste richieste precise c'è anche il fatto di stilare delle documentazioni estese su tutto il lavoro che viene svolto, una caratteristica che non esisteva in precedenza nell'organizzazione di CD Projekt RED e che dovrebbe migliorare tutto l'ambiente di lavoro.
Queste richieste più stringenti hanno un notevole costo in termini di tempo e risorse, ma risultano necessarie per non incappare in problemi successivi al lancio. Si tratta di caratteristiche collegate propriamente ai giochi di tipo tradizionale, mentre i live service, spiega anche il technical writer Jarosław Ruciński, tendono a soprassedere su questi aspetti data la possibilità di continuare a lavorare con continuità sul codice anche dopo il lancio.
Di recente abbiamo visto che The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 continuano a vendere anno dopo anno in modo regolare, mentre il team CD Projekt RED è ora concentrato in gran parte su The Witcher 4.
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