A 24 anni dal lancio, Final Fantasy XI ha un problema di sovrappopolamento dei server

Nel corso degli ultimi due anni, Final Fantasy XI ha registrato un afflusso di utenza tale da compromettere la stabilità dell'infrastruttura di rete. Per far fronte al problema del sovrappopolamento , Square Enix si è trovata costretta a sospendere l'accettazione di nuovi giocatori sui tre server principali del gioco: Asura, Bahamut e Odin .

I fattori del rinnovato successo

In un'intervista concessa alla testata giapponese Famitsu in occasione dell'anniversario del MMORPG, il director e producer Yoji Fujito ha ricondotto questo incremento a una serie di fattori concomitanti.

Tra questi figurano la collaborazione "Echoes of Vana'diel" con Final Fantasy XIV, le recenti campagne per il ritorno dei vecchi utenti e gli eventi gratuiti come il "Mog Bonanza". Il team di sviluppo si aspettava una flessione dell'utenza al termine di queste iniziative, ma i dati hanno dimostrato il contrario. "Nel complesso, il numero di giocatori si è mantenuto stabile su livelli alti e non abbiamo mai assistito a quel brusco calo che avevamo previsto, quindi, onestamente, il risultato ha superato le nostre aspettative e si è rivelato una sorpresa", ha commentato Fujito.

Per quanto riguarda il supporto futuro, Fujito ha confermato l'impegno totale del team verso il mantenimento del gioco, specificando però che l'introduzione di novità di rilievo, come nuove espansioni narrative o l'apertura di un nuovo mondo, dipende dal superamento di certi ostacoli tecnici. Dal 2022, la transizione verso server basati sulla virtualizzazione ha ridotto la necessità di manutenzione fisica e aumentato la stabilità generale; tuttavia, l'architettura di base del sistema è rimasta invariata, non fornendo ancora le fondamenta necessarie per un'espansione su larga scala.

Un esempio concreto di questi limiti è rappresentato dalla carenza di ID disponibili per la gestione delle aree di gioco, un problema che rende impossibile l'aggiunta di nuovi server tramite i "metodi convenzionali". Dal 2023, gli sviluppatori stanno lavorando a una riorganizzazione degli asset interni per liberare risorse; se l'operazione andrà a buon fine, il director suggerisce che "un qualche tipo di progetto" potrebbe prendere il via.

A queste complicazioni tecniche si aggiunge la questione del personale. Attualmente, i membri dello staff in grado di sviluppare nuovi contenuti narrativi (sulla scia di quanto fatto con The Voracious Resurgence) sono impegnati su altri progetti interni a Square Enix. L'obiettivo a lungo termine è quello di reintegrare ex membri del team di FFXI, mentre gli ingegneri sono al lavoro sul miglioramento dei middleware per la gestione delle risorse grafiche. La risoluzione di queste criticità permetterà in futuro la creazione di nuovi filmati e contenuti, ma per il momento Fujito invita i giocatori a considerare questa fase come un periodo preparatorio, in cui il team sta "continuando a gettare le basi per questo tipo di sviluppo futuro".