Final Fantasy 11 potrebbe ricevere una nuova espansione maggiore dopo dodici anni

L'ultimo Freshly Picked Vana'diel , una diretta streaming organizzata dal team di Final Fantasy 11 per discutere delle imminenti modifiche al vecchio MMO, si è tenuto il 7 novembre e ha svelato una serie di interessanti novità.

Nel 2013, Square Enix ha pubblicato la sua quinta espansione per Final Fantasy 11 , Seekers of Adoulin. Sono passati dodici anni da allora e l'editore giapponese non ha più prodotto nulla di comparabile per l'MMO, ma tutto questo potrebbe cambiare.

Cosa è stato svelato su Final Fantasy 11

Come tradotto dai fan su Reddit, una sezione dello streaming dedicata ai piani futuri di Final Fantasy 11 includeva un punto relativo alla "Preparazione per la creazione di nuove aree". In altre parole, il team si starebbe preparando alla produzione di una nuova espansione maggiore.

Sarebbe ovviamente un'ottima notizia per Final Fantasy 11 e i suoi giocatori, e dimostrerebbe la resilienza dell'MMO. Ricordiamo infatti che Square Enix voleva mettere fine a Final Fantasy 11 nel 2024, ma l'interesse era ancora abbastanza alto.

Sebbene la prospettiva di una zona completamente nuova da esplorare sia allettante, Final Fantasy 11 non è rimasto con le mani in mano dal 2013 a oggi. Dopo Seekers of Adoulin, Square Enix ha pubblicato un altro contenuto (Rhapsodies of Vana'diel), nuovi contenuti per la storia (The Voracious Resurgence) e una serie di aggiornamenti minori.

Vale anche la pena notare gli altri punti elencati nella presentazione, per quanto riguarda i piani futuri di Square Enix. Tra questi figurano i "Miglioramenti al Playonline Viewer", che si spera aggiornino l'obsoleto client che è necessario utilizzare per giocare a Final Fantasy 11. Si parla anche di "Sostituzione del server", che potrebbe contribuire a garantire la longevità del gioco. Nel complesso, questi piani futuri fanno pensare che Final Fantasy 11 non scomparirà presto.