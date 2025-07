Un server di Final Fantasy 11 è diventato inaccessibile per il troppo successo

Square Enix ha chiuso il più grande server di Final Fantasy 11 ai nuovi giocatori. Il motivo non è che è arrivato il momento di dire addio allo storico MMORPG, che conta 23 anni, ma che ha ancora tanto successo. Square Enix, per voce del director e producer Yoji Fujito, ha dichiarato che recentemente il numero di giocatori ha mostrato una tendenza al rialzo. Così, si è reso necessario intervenire sul server Asura per garantirne la stabilità.

23 anni e non sentirli

"Grazie a voi, Final Fantasy 11 ha recentemente festeggiato il suo 23° anno di servizio e continua ad essere apprezzato da numerosi giocatori in tutto il mondo", ha detto Fujito. "In effetti, grazie in parte ai nuovi giocatori, così come a quelli che stanno tornando a casa a Vana'diel dopo essere stati via per un po', la popolazione complessiva di giocatori ha registrato una tendenza al rialzo di recente".

"I team hanno lavorato duramente per aiutarvi tutti a godervi ancora di più la vostra esperienza di gioco, ma è stato scoperto che la concentrazione della popolazione di giocatori su determinati Mondi ha portato a una serie di problemi imprevisti che sono riusciti a influire in qualche modo sulla qualità di tale esperienza".

Pertanto, dal 29 luglio, i giocatori non potranno più trasferire personaggi sul server Asura, né potranno creare nuovi personaggi sul server. Inoltre, il programma di reclutamento per avventurieri di Vana'diel sarà sospeso su Asura. Si noti che i giocatori con un personaggio esistente su Asura potranno comunque crearne uno nuovo: è solo chiuso ai nuovi giocatori.

Fujito ha aggiunto che se problemi simili dovessero sorgere su altri server, il team sta valutando altre misure per equilibrare la popolazione. "Oltre a sviluppare e revisionare i contenuti di gioco, stiamo lavorando sodo per mantenere un ambiente in cui i giocatori di tutto il mondo possano godersi il gioco, quindi apprezziamo il vostro continuo supporto a Final Fantasy 11", ha concluso Fujito.

Cosa ha causato il ritorno di fiamma per Final Fantasy XI? In generale, sconti e aggiornamenti dei contenuti. In particolare, Final Fantasy 14 includeva una serie di raid basata su Final Fantasy 11 - Echoes of Vana'diel - che ha aumentato l'interesse per il vecchio gioco. Se vogliamo, a spingere è stata anche la collezione di Magic the Gathering a tema Final Fantasy, che presentava carte di Final Fantasy 11. Insomma, è la somma di diversi fattori concomitanti. Nondimeno, fa piacere vedere che il gioco è ancora attivo.