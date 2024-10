Discord è nato grazie all'"ossessione" di uno dei fondatori per Final Fantasy 11

"Quando ero studente, ero ossessionato da FF11 e creai un prototipo di Discord come software che potesse essere utilizzato mentre ci giocavo", ha detto Vishnevskiy. "Successivamente mi sono trasferito in California e sono entrato in una società chiamata GREE, dove ho incontrato il co-fondatore Jason Citron. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico poter fornire questo strumento di comunicazione che avevamo creato a un numero ancora maggiore di persone, quindi abbiamo iniziato a sviluppare Discord sul serio.

Lo ha svelato Stanislav Vishnevskiy, uno dei creatori di Discord, in un'intervista con Famitsu (tradotta in inglese da Siliconera), dove ha svelato che l'idea di questa piattaforma è nata perché era "ossessionato" con Final Fantasy 11 a tal punto da creare il prototipo di un software per la comunicazione da utilizzare mentre giocava.

Il successo di Discord

Probabilmente molti di voi conoscono già Discord, specialmente chi gioca su PC. Si tratta di una piattaforma online lanciata nel 2015 utilizzata per chattare, fare video-chiamate, condividere file e altro ancora. Oltre alle semplici chat tra utenti, è possibile creare dei "server" suddivisi in canali, pensati per essere il perfetto punto di ritrovo per community di piccole e grandi dimensioni.

A sinistra Stanislav Vishnevskiy, a destra Jason Citron, i fondatori di Discord

Secondo Vishnevskiy i motivi per cui Discord ha avuto successo, nonostante l'esistenza di software per le chat vocali come Skype, sono stati la sua semplicità di utilizzo e l'idea alla base di offrire "un salotto dove spendere del tempo con i tuoi amici".

Se ve lo state chiedendo, sì ora Vishnevskiy è un grande fan di Final Fantasy 14 e ha ammesso di aver preso una settimana di ferie per giocare all'espansione Dawntrail e di aver raggiunto il livello massimo con ogni Job.