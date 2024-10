La prenotazione di Xbox Series X bianca da 1 TB è in sconto su Amazon: la console è disponibile da domani!

Domani - 15 ottobre - sarà disponibile Xbox Series X bianca da 1 TB . Ora, però, potete fare la prenotazione di questa versione della console con uno sconto. Precisamente, risparmiate il 14% su Amazon Italia , al momento della scrittura di questa notizia. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito , quindi se nelle prossime ore lo sconto dovesse migliorare, il prezzo più basso sarebbe applicato in automatico alla vostra prenotazione, senza che dobbiate seguire l'andamento del prezzo. La console sarà venduta e spedita da Amazon.

Cosa include questo bundle di Xbox

Con questo acquisto ottenete i seguenti prodotti:

Xbox Series X bianca con SSD da 1 TB

Controller Wireless per Xbox di colore bianco

Cavo HDMI High Speed

Cavo di alimentazione

2 batterie AA (per il controller)

Ricordiamo che questo modello di console è senza lettore ottico, allo stesso modo di Xbox Series S. Per il resto, è in tutto e per tutto una Xbox Series X, solo che di colore bianco. Non potrete quindi usare i giochi su disco, ma se non li possedete e non fate conto di acquistarne non dovreste avere problemi. Potrete giocare con i giochi acquistati digitalmente o con l'abbonamento Game Pass. Ricordiamo che Xbox Series S è più debole rispetto a Xbox Series X, quindi il vantaggio è che i giochi vengono riprodotti a qualità superiore su questa piattaform ora in sconto.