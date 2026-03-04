Square Enix ha chiuso altri server di Final Fantasy 11 ai nuovi giocatori, che vanno moltiplicandosi

Yoji Fujito, director e producer del gioco, ha spiegato che il server Odin World, attualmente il terzo più popolato, è stato continuamente congestionato dalla seconda metà del 2025 fino ad adesso, a causa dell'aumento dei nuovi giocatori. Un numero eccessivo di utenti connessi contemporaneamente può sovraccaricare l'infrastruttura e causare problemi tecnici .

Il 3 marzo Square Enix ha annunciato delle nuove misure per affrontare il problema del sovraffollamento dei server di Final Fantasy 11 . Sì, perché il vecchio MMORPG continua ad attrarre moltissimi giocatori, al punto che i server non reggono più.

Non vuole spegnersi

La decisione si inserisce nel solco di una strategia di contenimento avviata nei mesi scorsi.

A luglio dello scorso anno era stato chiuso Asura World, il server più popolato del gioco, seguito nell'ottobre 2025 da Bahamut, il secondo per numero di utenti. Con i due server principali non più accessibili ai nuovi arrivi, molti giocatori si sono spostati su Odin, che è diventato a sua volta congestionato.

Dopo il 10 marzo, i nuovi utenti dovranno orientarsi verso gli altri server ancora disponibili, come Phoenix.

Fujito ha aggiunto che, sebbene Asura e Bahamut abbiano registrato un leggero calo della popolazione complessiva, il carico sui server è rimasto sostanzialmente invariato. Di conseguenza, per il momento, anche questi due World resteranno chiusi ai nuovi accessi.