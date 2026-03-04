Square Enix ha chiuso altri server di Final Fantasy 11 ai nuovi giocatori, che vanno moltiplicandosi

Il 3 marzo Square Enix ha annunciato delle nuove misure per affrontare il problema del sovraffollamento dei server di Final Fantasy 11. Sì, perché il vecchio MMORPG continua ad attrarre moltissimi giocatori, al punto che i server non reggono più.
Yoji Fujito, director e producer del gioco, ha spiegato che il server Odin World, attualmente il terzo più popolato, è stato continuamente congestionato dalla seconda metà del 2025 fino ad adesso, a causa dell'aumento dei nuovi giocatori. Un numero eccessivo di utenti connessi contemporaneamente può sovraccaricare l'infrastruttura e causare problemi tecnici.
Per questo motivo, a partire dal 10 marzo Odin verrà chiuso ai nuovi ingressi: non sarà più possibile creare nuovi personaggi su quel server né trasferire personaggi tramite il servizio di Character World Transfer.
Non vuole spegnersi
La decisione si inserisce nel solco di una strategia di contenimento avviata nei mesi scorsi.
A luglio dello scorso anno era stato chiuso Asura World, il server più popolato del gioco, seguito nell'ottobre 2025 da Bahamut, il secondo per numero di utenti. Con i due server principali non più accessibili ai nuovi arrivi, molti giocatori si sono spostati su Odin, che è diventato a sua volta congestionato.
Dopo il 10 marzo, i nuovi utenti dovranno orientarsi verso gli altri server ancora disponibili, come Phoenix.
Fujito ha aggiunto che, sebbene Asura e Bahamut abbiano registrato un leggero calo della popolazione complessiva, il carico sui server è rimasto sostanzialmente invariato. Di conseguenza, per il momento, anche questi due World resteranno chiusi ai nuovi accessi.