Ora anche I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! ha il suo videogioco

La software house giapponese, nonché editore Com2uS ha annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco ispirato alla serie giapponese di genere isekai I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! . Sì, il nome è proprio questo e, probabilmente, ne sarete stupiti solo se non seguite le ultime tendenze giapponesi in fatto di titoli. Al momento, però, non si conoscono ancora i dettagli fondamentali come il titolo completo ufficiale del gioco (che potrebbe essere leggermente diverso da quello della serie), il genere o le piattaforme su cui sarà disponibile.

Nessun dettaglio

Attualmente è disponibile solo un trailer, che non mostra quasi nulla del gioco, a parte i tre personaggi principali virtualizzati, che aprono all'ipotesi di un gioco di ruolo d'azione. Chiaramente è pura speculazione, visto che non c'è niente di ufficiale in merito (anche se, vista la serie, più di qualche probabilità che sia così c'è).

Tradizionalmente, Com2uS si occupa di mercato mobile, realizzando titoli per dispositivi iOS e Android.

Tuttavia, negli ultimi tempi l'azienda ha mostrato segnali di espansione verso altre piattaforme: recentemente, infatti, ha annunciato GACHIAKUTA: The Game, previsto per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Questo lascia aperta la possibilità che anche I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! possa seguire la strada del multipiattaforma, anche se per ora non vi sono conferme ufficiali in merito. Vi sapremo ridire quando se ne saprà di più.