Samsung e la corsa al "Dream Semiconductor": la sfida dei chip 1nm è già iniziata

Samsung starebbe già guardando oltre il nodo a 2 nanometri per i suoi chip. Secondo nuove indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando al processo a 1 nm, spesso definito "dream semiconductor" per il livello di miniaturizzazione che promette di raggiungere.

I tempi, però, non sono immediati. Le attività di ricerca e sviluppo dovrebbero concludersi intorno al 2030, mentre l'introduzione in produzione è indicata per il 2031. Ridurre ulteriormente le dimensioni rispetto ai 2 nm rappresenta una sfida complessa, sia dal punto di vista tecnologico sia industriale.