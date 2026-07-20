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Prova gratis Amazon Prime e accedi al ricco catalogo di videogiochi: c'è anche Dispatch

Questo mese Amazon regala 12 giochi gratis su Prime Gaming, oltre a nuovi titoli che arrivano nel catalogo di Luna. Prova il servizio gratuitamente per un mese e gioca a un'infinità di titoli in cloud.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/07/2026
Dispatch su Amazon Luna

I cataloghi di luglio di Amazon Prime Gaming e Luna accolgono nuovi giochi interessanti. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.

Nuovi giochi e tanti vantaggi

Il catalogo Prime Gaming di luglio accoglie i seguenti titoli:

  • CyClones (2 luglio - GOG)
  • LoneStar (2 luglio - Epic Games Store)
  • Symphony of War: The Nephilim Saga (2 luglio - Epic Games Store)
  • Still There (9 luglio - GOG)
  • Regular Factory: Escape Room (9 luglio - GOG)
  • Poly Vita (16 luglio - Legacy Games)
  • Framed Collection (16 luglio - GOG)
  • Escape Academy (16 luglio - Epic Games Store)
  • In Sound Mind (23 luglio - Amazon Games App)
  • Mystic Academy: Escape Room (23 luglio - GOG)
  • Zoria: Age of Shattering (30 luglio - GOG)
  • Weakless (30 luglio - GOG)

Non è tutto, perché il catalogo di Luna accoglie i seguenti titoli:

  • Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger (GameNight)
  • Centipede Swarm (GameNight)
  • Jackbox Party Pack 8 (GameNight)
  • Angry Birds Mystery Island (GameNight)
  • Dispatch
  • Sonic Mania Plus
  • LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures
  • YouTuber's Life
  • Arcade Paradise
Svelati i 12 giochi gratis di luglio con Amazon Prime Gaming e grandi novità su Luna Svelati i 12 giochi gratis di luglio con Amazon Prime Gaming e grandi novità su Luna

I vantaggi di Amazon Prime sono davvero tanti, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Inoltre, potrai accedere a Prime Video per goderti film e serie TV, inclusi i titoli originali, oltre ad Amazon Prime Music con playlist e ben 2 milioni di brani senza pubblicità.

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