Prova gratis Amazon Prime e accedi al ricco catalogo di videogiochi: c'è anche Dispatch

I cataloghi di luglio di Amazon Prime Gaming e Luna accolgono nuovi giochi interessanti. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.
Nuovi giochi e tanti vantaggi
Il catalogo Prime Gaming di luglio accoglie i seguenti titoli:
- CyClones (2 luglio - GOG)
- LoneStar (2 luglio - Epic Games Store)
- Symphony of War: The Nephilim Saga (2 luglio - Epic Games Store)
- Still There (9 luglio - GOG)
- Regular Factory: Escape Room (9 luglio - GOG)
- Poly Vita (16 luglio - Legacy Games)
- Framed Collection (16 luglio - GOG)
- Escape Academy (16 luglio - Epic Games Store)
- In Sound Mind (23 luglio - Amazon Games App)
- Mystic Academy: Escape Room (23 luglio - GOG)
- Zoria: Age of Shattering (30 luglio - GOG)
- Weakless (30 luglio - GOG)
Non è tutto, perché il catalogo di Luna accoglie i seguenti titoli:
- Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger (GameNight)
- Centipede Swarm (GameNight)
- Jackbox Party Pack 8 (GameNight)
- Angry Birds Mystery Island (GameNight)
- Dispatch
- Sonic Mania Plus
- LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures
- YouTuber's Life
- Arcade Paradise
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