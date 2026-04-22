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Miyamoto comprese le critiche a Super Mario Bros - Il Film, ma non è d'accordo nel caso di Galaxy

Il creatore di Super Mario ha affermato che, sebbene comprendesse le critiche rivolte al primo film animato di Super Mario, nel caso del seguito non ritiene che le recensioni negative siano corrette.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/04/2026
Yoshi e Mario in Super Mario Galaxy - Il Film

Super Mario Bros. - Il Film e Super Mario Galaxy - Il Film si sono rivelati un successo al botteghino, ma non si può dire altrettanto per quanto riguarda la critica internazionale, che ha pubblicato recensioni mediamente non positive (59% per la prima pellicola, 43% per la seconda secondo Rotten Tomatoes).

Il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, non crede però che questi responsi siano del tutto meritati.

Le parole di Miyamoto sulle recensioni a Super Mario

Parlando con Nintendo Dream, Miyamoto ha dichiarato (tramite una traduzione automatica): "In realtà, ritengo che le recensioni della critica al primo film fossero comprensibili. Ho però pensato che a questo giro le cose sarebbero state diverse... e invece la risposta è stata ancora più dura, cosa che ho trovato strana".

Miyamoto ha poi aggiunto: "Persone provenienti da altri media stanno entrando nel cinema e lavorando sodo per ravvivare l'industria cinematografica, quindi è davvero strano che le persone che stanno cercando di ravvivare l'industria cinematografica siano così passive."

Il livello di Bowser Jr. in Super Mario Galaxy - Il Film è stato creato in Super Mario Maker 2 Il livello di Bowser Jr. in Super Mario Galaxy - Il Film è stato creato in Super Mario Maker 2

Va però detto che il pubblico ha apprezzato entrambe le pellicole, con un 95% di opinioni positive dei fan su Rotten Tomatoes per la prima pellicola e un 89% per la seconda.

Segnaliamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film Steelbook Edition è disponibile in preordine su Amazon.

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