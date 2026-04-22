Miyamoto comprese le critiche a Super Mario Bros - Il Film, ma non è d'accordo nel caso di Galaxy

Super Mario Bros. - Il Film e Super Mario Galaxy - Il Film si sono rivelati un successo al botteghino, ma non si può dire altrettanto per quanto riguarda la critica internazionale, che ha pubblicato recensioni mediamente non positive (59% per la prima pellicola, 43% per la seconda secondo Rotten Tomatoes).

Le parole di Miyamoto sulle recensioni a Super Mario

Parlando con Nintendo Dream, Miyamoto ha dichiarato (tramite una traduzione automatica): "In realtà, ritengo che le recensioni della critica al primo film fossero comprensibili. Ho però pensato che a questo giro le cose sarebbero state diverse... e invece la risposta è stata ancora più dura, cosa che ho trovato strana".

Miyamoto ha poi aggiunto: "Persone provenienti da altri media stanno entrando nel cinema e lavorando sodo per ravvivare l'industria cinematografica, quindi è davvero strano che le persone che stanno cercando di ravvivare l'industria cinematografica siano così passive."

Va però detto che il pubblico ha apprezzato entrambe le pellicole, con un 95% di opinioni positive dei fan su Rotten Tomatoes per la prima pellicola e un 89% per la seconda.

Segnaliamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film Steelbook Edition è disponibile in preordine su Amazon.