Il gameplay di Saros è stato mostrato con un teaser da Housemarque

Si tratta di manovre che fanno parte del ricco repertorio a disposizione del personaggio interpretato da Rahul Kohli , che include anche uno scudo energetico e armi modulari pper colpire gli avversari dalla distanza.

Non si tratta tuttavia di una sezione puramente contemplativa: a un certo punto spuntano dei nemici e Arjun è costretto a combattere, eseguendo anche qui degli scatti sia per evitare gli attacchi sia per portare alcuni potenti colpi ravvicinati .

Housemarque ha pubblicato un teaser del gameplay di Saros , l'atteso sparatutto che sarà disponibile a partire dal 30 aprile in esclusiva pe PS5, focalizzandosi in particolare su alcune delle meccaniche che caratterizzano il gioco.

Il sequel spirituale di Returnal?

Abbiamo provato Saros alcuni giorni fa e non c'è dubbio che la nuova esperienza confezionata da Housemarque somigli a un ipotetico sequel di Returnal, visto che l'impianto è fondamentalmente lo stesso. Tuttavia il discorso non è così semplice.

La sensazione, infatti, è che questo nuovo titolo sia un'evoluzione di quel progetto: arricchita, migliorata, rifinita e possibilmente meglio bilanciata. Un concentrato di gameplay che tuttavia non si fa mancare un comparto narrativo interessante.

Sarà dunque interessante scoprire quali siano davvero le differenze rispetto a Returnal e gli elementi a cui stavolta Housemarque ha dedicato maggiore attenzione, nel tentativo di realizzare quello che diventerà probabilmente un titolo di riferimento nel panorama degli sparatutto.