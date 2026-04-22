Il gameplay di Saros è stato mostrato con un teaser da Housemarque

Housemarque ha pubblicato un teaser del gameplay di Saros, l'atteso sparatutto che sarà disponibile a partire dal 30 aprile in esclusiva pe PS5, focalizzandosi in particolare su alcune delle meccaniche che caratterizzano il gioco.
Le sequenze vedono infatti il protagonista dell'avventura, Arjun Devraj, esplorare uno degli scenari presenti all'interno della campagna di Saros, saltando da una superficie all'altra ricorrendo anche all'immancabile scatto a mezz'aria per coprire distanze maggiori.
Non si tratta tuttavia di una sezione puramente contemplativa: a un certo punto spuntano dei nemici e Arjun è costretto a combattere, eseguendo anche qui degli scatti sia per evitare gli attacchi sia per portare alcuni potenti colpi ravvicinati.
Si tratta di manovre che fanno parte del ricco repertorio a disposizione del personaggio interpretato da Rahul Kohli, che include anche uno scudo energetico e armi modulari pper colpire gli avversari dalla distanza.
Il sequel spirituale di Returnal?
Abbiamo provato Saros alcuni giorni fa e non c'è dubbio che la nuova esperienza confezionata da Housemarque somigli a un ipotetico sequel di Returnal, visto che l'impianto è fondamentalmente lo stesso. Tuttavia il discorso non è così semplice.
La sensazione, infatti, è che questo nuovo titolo sia un'evoluzione di quel progetto: arricchita, migliorata, rifinita e possibilmente meglio bilanciata. Un concentrato di gameplay che tuttavia non si fa mancare un comparto narrativo interessante.
Sarà dunque interessante scoprire quali siano davvero le differenze rispetto a Returnal e gli elementi a cui stavolta Housemarque ha dedicato maggiore attenzione, nel tentativo di realizzare quello che diventerà probabilmente un titolo di riferimento nel panorama degli sparatutto.