Treasure sembra indicare qualche novità su Guardian Heroes, collegata all'iniziativa Sega Universe

Tra queste c'è proprio Guardian Heroes, che raggiunge il 30° anniversario in questo periodo e potrebbe vedere un ritorno in qualche forma, considerando che l'account ufficiale del team Treasure da alcuni giorni sta seminando possibili indizi via social.

Il tutto dovrebbe rientrare all'interno dell'iniziativa Sega Universe , lanciata proprio in questi giorni dalla compagnia con un sito ma ancora non molto chiara nella sua struttura precisa: al momento possiamo vederne il sito ufficiale, che riporta informazioni e qualche materiale su varie serie storiche di Sega che in questi mesi compiono gli anni.

Tra le tante serie Sega che proprio quest'anno celebrano una qualche ricorrenza c'è anche Guardian Heroes , lo storico action RPG in stile picchiaduro a scorrimento fantasy che proprio nel 2026 raggiunge il 30° anniversario e Treasure sembra indicare qualche possibile novità in arrivo .

Un rilancio del gioco in arrivo?

Il primo messaggio è arrivato il 25 aprile, con il team Treasure a riferire una misteriosa "novità del brand che celebrerà l'anniversario nel 2026", con riferimento diretto al sito Sega Universe e alla sezione dedicata a Guardian Heroes all'interno di questo.



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Successivamente, il giorno seguente è arrivato un secondo messaggio piuttosto criptico, con un'immagine del personaggio Serena e un riferimento a qualche modifica effettuata, concluso con un misterioso "Sega si arrabbierà con me", che sembra indicare il fatto di aver lasciato trapelare troppe informazioni.

Infine, proprio nelle ore scorse è arrivato il messaggio riportato qui sopra, sempre da parte dell'account di Treasure: vediamo un artwork con i personaggi principali di Guardian Heroes e un altro testo piuttosto sibillino, in cui viene riportata la frase "Ah, Treasure-San, non ancora", e poi "giorni di rimproveri da Sega-sama", che sembra proseguire il concetto espresso in precedenza.

Tutto questo fa pensare a possibili novità in arrivo sul gioco, che potrebbero essere semplici materiali o iniziative celebrative per il 30° anniversario ma magari anche qualcosa di più, considerando che Guardian Heroes è assente dalla scena videoludica dal remaster pubblicato su Xbox Live Arcade nel 2011 e che la stessa Treasure pare lavori a un gioco "molto richiesto" per il 30° anniversario.