Vampire Crawlers sul podio della classifica Steam, Assassin's Creed Black Flag Resynced è già in top 10

Come ogni martedì è arrivata l'ultima classifica settimanale dei giochi e hardware più venduti su Steam. Il survival piratesco Windrose mantiene la vetta, mentre al secondo posto troviamo nuovamente Pragmata.
A debuttare con grande slancio è Vampire Crawlers, il roguelite deckbuilder realizzato dal team di Vampire Survivors: il gioco esordisce direttamente al terzo posto e può già vantare un impressionante 96% di recensioni positive su quasi 10.000 valutazioni complessive.
Il remake di Assassin's Creed Black Flag inizia alla grande
Tra le novità della settimana spicca anche Assassin's Creed Black Flag Resynced, che conquista la decima posizione subito dopo la presentazione ufficiale di Ubisoft e l'apertura dei preordini. Le prevendite sul PlayStation Store stanno andando altrettanto bene, confermando l'attesa per il ritorno del quarto capitolo della serie piratesca.
In top 10 troviamo inoltre Diablo 4 all'ottavo posto, spinto dal lancio dell'espansione Lord of Hatred, e Forza Horizon 6 in settima posizione, a testimonianza dell'ottimo andamento dei preordini in vista dell'uscita fissata per il 19 maggio.
Di seguito la classifica Steam del 21-28 aprile:
- Windrose
- Pragmata
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
- 雀魂麻將 (MahjongSoul)
- Cyberpunk 2077
- Crimson Desert
- Forza Horizon 6
- Diablo 4
- Crusader Kings 3
- Assassin's Creed Black Flag Resynced