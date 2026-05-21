Il nuovo Crazy Taxi verrà annunciato a breve? Spunta un teaser sui social di Sega

Il filmato, visibile qui sotto, dura appena cinque secondi e mostra l'insegna luminosa di un taxi che si accende. Un dettaglio minimo, ma sufficiente a far pensare che Sega sia pronta a svelare qualcosa di concreto sul futuro di questa storica IP arcade.

I tempi potrebbero essere maturi per la presentazione ufficiale del nuovo Crazy Taxi . Dopo oltre sei anni di silenzio, i profili X e Facebook dedicati alla serie si sono improvvisamente riattivati questa sera, pubblicando un breve teaser che ha subito catturato l'attenzione dei fan.

Annuncio alla Summer Game Fest?

Nata nel 1999 come arcade da sala giochi, la serie Crazy Taxi si è rapidamente imposta come una delle IP più riconoscibili di Sega grazie al suo stile frenetico, alla colonna sonora punk e al gameplay immediato basato sul trasporto dei passeggeri contro il tempo. Il successo portò all'arrivo su Dreamcast nel 2000 e, negli anni successivi, a conversioni su numerose piattaforme, fino all'ultimo titolo del 2014. Pur rimanendo inattiva per quasi un decennio, la serie è rimasta un simbolo dell'era arcade Sega e molti fan hanno continuato a sperare in un suo ritorno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A fine 2023 Sega aveva annunciato il rilancio di cinque IP storiche - Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e, appunto, Crazy Taxi. In quell'occasione la compagnia anticipò che il nuovo capitolo avrebbe proposto un "gameplay di guida innovativo e dal gusto fresco", capace di unire una "piacevole sensazione di libertà" a una "fusione tra natura e città".

Alla luce del teaser pubblicato oggi, è lecito aspettarsi che un annuncio ufficiale da Sega sia ormai imminente. Magari ne sapremo di più nei prossimi giorni o durante la settimana della Summer Game Fest di inizio giugno,