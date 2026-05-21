Il nuovo Crazy Taxi verrà annunciato a breve? Spunta un teaser sui social di Sega

I tempi potrebbero essere maturi per la presentazione ufficiale del nuovo Crazy Taxi. Dopo oltre sei anni di silenzio, i profili X e Facebook dedicati alla serie si sono improvvisamente riattivati questa sera, pubblicando un breve teaser che ha subito catturato l'attenzione dei fan.
Il filmato, visibile qui sotto, dura appena cinque secondi e mostra l'insegna luminosa di un taxi che si accende. Un dettaglio minimo, ma sufficiente a far pensare che Sega sia pronta a svelare qualcosa di concreto sul futuro di questa storica IP arcade.
Annuncio alla Summer Game Fest?
Nata nel 1999 come arcade da sala giochi, la serie Crazy Taxi si è rapidamente imposta come una delle IP più riconoscibili di Sega grazie al suo stile frenetico, alla colonna sonora punk e al gameplay immediato basato sul trasporto dei passeggeri contro il tempo. Il successo portò all'arrivo su Dreamcast nel 2000 e, negli anni successivi, a conversioni su numerose piattaforme, fino all'ultimo titolo del 2014. Pur rimanendo inattiva per quasi un decennio, la serie è rimasta un simbolo dell'era arcade Sega e molti fan hanno continuato a sperare in un suo ritorno.
A fine 2023 Sega aveva annunciato il rilancio di cinque IP storiche - Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e, appunto, Crazy Taxi. In quell'occasione la compagnia anticipò che il nuovo capitolo avrebbe proposto un "gameplay di guida innovativo e dal gusto fresco", capace di unire una "piacevole sensazione di libertà" a una "fusione tra natura e città".
Alla luce del teaser pubblicato oggi, è lecito aspettarsi che un annuncio ufficiale da Sega sia ormai imminente. Magari ne sapremo di più nei prossimi giorni o durante la settimana della Summer Game Fest di inizio giugno,
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