Sega ha quattro grossi giochi in arrivo entro aprile 2027

Dai documenti finanziari di Sega emerge la conferma di quattro grossi giochi in arrivo durante questo anno fiscale, ovvero entro aprile 2027, basati su "proprietà intellettuali principali" all'interno del catalogo della compagnia.

Nonostante alcuni cambiamenti effettuati al piano a medio e lungo termine, come abbiamo visto con la cancellazione del suo "Super Game", un grosso progetto che Sega stava portando avanti ormai da anni, sembra che le produzioni più tradizionali siano destinate a proseguire e uscire probabilmente anche rafforzate dalla revisione interna generale.

Nello spostamento dell'attenzione dai titoli live service a quelli più classici, Sega conferma il piano di far uscire almeno quattro grossi giochi entro la fine dell'anno fiscale, ovvero l'aprile del 2027, destinati a rappresentare eventi di notevole portata.