Sega ha quattro grossi giochi in arrivo entro aprile 2027

Dai documenti finanziari di Sega emerge la conferma di quattro grossi giochi in arrivo durante questo anno fiscale, ovvero entro aprile 2027, basati su "proprietà intellettuali principali" all'interno del catalogo della compagnia.
Nonostante alcuni cambiamenti effettuati al piano a medio e lungo termine, come abbiamo visto con la cancellazione del suo "Super Game", un grosso progetto che Sega stava portando avanti ormai da anni, sembra che le produzioni più tradizionali siano destinate a proseguire e uscire probabilmente anche rafforzate dalla revisione interna generale.
Nello spostamento dell'attenzione dai titoli live service a quelli più classici, Sega conferma il piano di far uscire almeno quattro grossi giochi entro la fine dell'anno fiscale, ovvero l'aprile del 2027, destinati a rappresentare eventi di notevole portata.
La possibile lista
I quattro giochi in questione non vengono esplicitamente menzionati da Sega nei suoi documenti, ma possiamo immaginare quali siano, in base ai giochi già annunciati in precedenza.
Potrebbe dunque trattarsi dei seguenti:
- Stranger Than Heaven
- Persona 4 Revival
- Total War: Warhammer 40.000
- Total War: Medieval 3 o il seguito di Alien: Isolation
Questi sono i principali candidati a rappresentare i quattro giochi provenienti da "IP pilastro" per Sega.
Stranger Than Heaven è il nuovo action adventure in terza persona da parte del Ryu Ga Gotoku Studio, il team responsabile della serie Yakuza o Like a Dragon, ed è sicuramente uno dei titoli di maggior rilievo per il publisher, attualmente.
Persona 4 Revival è un altro principale candidato a rappresentare uno dei giochi più grossi per Sega/Atlus quest'anno, in attesa di conoscerne la data di uscita ufficiale di questo attesissimo remake del quarto capitolo della serie.
Nel frattempo, Creative Assembly sta lavorando su più fronti a diversi progetti, dunque potrebbero esserci ben due giochi in arrivo da parte dell'etichetta britannica nei prossimi mesi.
Total War: Warhammer 40.000 è uno dei candidati potenziali, ma ci sarebbe anche Total War: Medieval 3. D'altra parte, un seguito di Alien: Isolation è stato annunciato proprio di recente e potrebbe rientrare nelle uscite, ma potrebbe anche essere ancora piuttosto lontano.
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