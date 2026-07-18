La versione fisica di The Blood of Dawnwalker sarà su disco e non richiederà download obbligatori

Le copie fisiche di The Blood of Dawnwalker includeranno un disco contenente l'intero gioco. Non sarà necessario alcun download obbligatorio per poter giocare, anche se Bandai Namco consiglia comunque di installare la consueta patch del day one, probabilmente pensata per correggere bug o migliorare la stabilità generale.
La conferma è arrivata inizialmente tramite un commento del game director Konrad Tomaszkiewicz, che ha dichiarato a Eurogamer.net che "sì, il gioco sarà su disco". A questa affermazione è seguita una nota ancora più esplicita da parte di Bandai Namco: "i dati completi del gioco sono sul disco, con una patch del day-one consigliata".
Le polemiche per la morte del formato fisico non si fermano
Fino a qualche anno fa sarebbe stato superfluo (se non assurdo) specificare dettagli simili, ma la recente polemica legata allo stop alla produzione dei giochi fisici per PlayStation previsto dal 2028 e alle versioni fisiche di GTA 6 prive di disco e contenenti solo un codice per il download digitale ha reso il tema particolarmente sensibile per una parte del pubblico. Non a caso, pochi giorni fa anche Microsoft ha dovuto precisare che la versione fisica di Halo: Campaign Evolved includerà effettivamente un disco.
È probabile che questo diventi un leitmotiv dei prossimi mesi e del 2027, con publisher che continueranno a produrre copie fisiche complete per le console PlayStation fino alla fine del ciclo, mentre altri potrebbero invece optare per soluzioni simili a quella di GTA 6 o per una distribuzione completamente digitale.