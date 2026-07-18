La versione fisica di The Blood of Dawnwalker sarà su disco e non richiederà download obbligatori

Le copie fisiche di The Blood of Dawnwalker includeranno un disco contenente l'intero gioco. Non sarà necessario alcun download obbligatorio per poter giocare, anche se Bandai Namco consiglia comunque di installare la consueta patch del day one, probabilmente pensata per correggere bug o migliorare la stabilità generale.

La conferma è arrivata inizialmente tramite un commento del game director Konrad Tomaszkiewicz, che ha dichiarato a Eurogamer.net che "sì, il gioco sarà su disco". A questa affermazione è seguita una nota ancora più esplicita da parte di Bandai Namco: "i dati completi del gioco sono sul disco, con una patch del day-one consigliata".