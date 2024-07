Le Olimpiadi hanno abbandonato Mario & Sonic in favore di NFT ed eSport

I Giochi Olimpici 2024 rappresentano forse la prima edizione, da decenni, che non ha una sua trasposizione ufficiale in videogioco, e in base a quanto riferito da Eurogamer sembra che questa sia stata una scelta precisa da parte del Comitato Olimpico Internazionale, il quale avrebbe deliberatamente deciso di abbandonare Mario & Sonic o una qualsiasi altra interpretazione più classica delle olimpiadi in videogioco per esplorare invece gli ambiti NFT ed eSport.

In effetti, con i giochi ormai in corso da giorni, è chiaro come non ci sia all'orizzonte una trasposizione videoludica ufficiale delle Olimpiadi 2024. Negli ultimi anni, queste erano state affidate soprattutto al franchise Mario & Sonic, gestito da Sega in collaborazione con Nintendo, che aveva rappresentato nelle edizioni più recenti una sorta di versione videoludica e cartoonesca delle varie discipline sportive.

Intervistato da Eurogamer, Lee Cocker, producer che ha lavorato a diversi capitoli della serie Mario & Sonic, ha riferito chiaramente che il CIO ha deciso di abbandonare il franchise in questione.