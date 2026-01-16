ARC Raiders ha tanti contenuti previsti nel 2026, anche nuove mappe in arrivo

Il lead designer Virgil Watkins ha riferito che Embark ha intenzione di mantenere un giusto ritmo in termini di espansioni, con mappe, oggetti, armi, nemici e obiettivi da introdurre gradualmente all'interno del gioco.

Con il gioco che ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite davvero impressionante , avendo superato i 12,4 milioni di giocatori nel mondo, il team sta lavorando a pieno regime per garantire un supporto costante non solo in termini di eventi online ma anche come aggiunte di contenuti.

Embark Studios ha intenzione di supportare a lungo il suo ARC Raiders , considerando il successo che sta riscuotendo, e il programma del 2026 prevede una grande quantità di nuovi contenuti in arrivo, comprese anche alcune nuove mappe da aggiungere.

Nuove esperienze di gioco

Il team non ha ancora svelato nulla di preciso, ma sembra che tra i nuovi contenuti siano previste ulteriori mappe, che verranno aggiunte al gioco a cadenza regolare nei prossimi mesi, per variare l'azione e anche in base ai dati rilevati dai giocatori online.

"L'obiettivo è quello di provare ad abbinare le mappe a un nuovo tipo di esperienza, che si tratti della struttura della mappa o delle condizioni meteorologiche che inseriamo per rendere il gioco diverso, dei tipi o delle composizioni dei nemici che sembrano diversi, o dell'aumento dei tipi di bottino disponibili", ha spiegato Watkins.

"Stella Montis", per esempio, "ha rappresentato un grande salto in avanti in termini di nuove tecnologie più rare, alcuni nuovi progetti e oggetti che possono essere ottenuti, offrendo nuovi tipi di esperienze. Lo Shredder, ad esempio, è un nemico che attualmente appare solo in Stella Montis", ha riferito.

"Come possiamo continuare a offrirvi un nuovo modo di giocare, un nuovo approccio, facendovi prendere decisioni diverse con cose che avete già utilizzato in un contesto, e cercando di utilizzarle in modo diverso in un altro contesto, senza necessariamente aumentare sempre il livello?"

L'introduzione di nuove mappe dipende anche da questo, dalla volontà di Embark di variare quanto più possile l'esperienza ed espanderla attraverso nuove scoperte, sia per quanto riguarda i nemici da affrontare che gli obiettivi da perseguire e i progetti e le tecnologie che possono essere trovate nelle varie ambientazioni.

In quest'ottica, le nuove mappe in arrivo nel 2026 puntano ad essere qualcosa di molto particolare, ognuna dotata di una forte caratterizzazione nella volontà degli sviluppatori. Nel frattempo, abbiamo visto che la spedizione di ARC Raiders ha portato 1 milione di giocatori a ripartire da zero.