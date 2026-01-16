0

Hi-Fi Rush è stato classificato per Nintendo Switch: annuncio in arrivo?

Il PEGI ha registrato una nuova classificazione per Hi-Fi Rush in versione Nintendo Switch, facendo pensare che il gioco di Tango GameWorks possa essere finalmente in arrivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/01/2026
Hi-Fi Rush è stato classificato in versione Nintendo Switch dal PEGI, l'ente europeo per la catalogazione dei prodotti videoludici per fasce d'età, cosa che fa pensare a un possibile annuncio in arrivo su tale edizione del gioco.

A dire il vero non è la prima volta che capita: già nel 2024 emerse una classificazione di Hi-Fi Rush su Nintendo Switch, ma nonostante il tempo passato non c'è stata alcuna comunicazione sull'arrivo del gioco su tale piattaforma, cosa piuttosto strana se si considera che, tecnicamente, non dovrebbero esserci grandissimi problemi ad effettuare il port.

È possibile che le vicissitudini di Tango GameWorks abbiano influito sulla tempistica di questa conversione, e che questa sia comunque ancora in arrivo, probabilmente anche su Nintendo Switch 2.

Nuova vita con Krafton

Ricordiamo infatti che Tango GameWorks è stata chiusa da Microsoft, ma successivamente è rinata sotto etichetta Krafton, che ora risulta come publisher di Hi-Fi Rush, con le operazioni che sono ripartite solo di recente.

Questo potrebbe aver creato un'interruzione nei lavori, ma Hi-Fi Rush potrebbe essere in arrivo nel prossimo periodo su Nintendo Switch, considerando che il gioco era già arrivato anche su PS5 in precedenza dopo il lancio su Xbox.

Hi-Fi Rush 2 sarà più simile a un open world rispetto al primo episodio Hi-Fi Rush 2 sarà più simile a un open world rispetto al primo episodio

A questo punto attendiamo eventuali informazioni da parte di Krafton e Tango GameWorks, sperando magari anche in una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2. Di recente, il gioco era stato aggiornato inserendo il logo di Krafton come editore e rimuovendo Denuvo dalla versione PC, ma è possibile che altre novità siano in arrivo, al riguardo.

#Nintendo
