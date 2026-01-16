Hi-Fi Rush è stato classificato per Nintendo Switch: annuncio in arrivo?

È possibile che le vicissitudini di Tango GameWorks abbiano influito sulla tempistica di questa conversione, e che questa sia comunque ancora in arrivo, probabilmente anche su Nintendo Switch 2 .

Nuova vita con Krafton

Ricordiamo infatti che Tango GameWorks è stata chiusa da Microsoft, ma successivamente è rinata sotto etichetta Krafton, che ora risulta come publisher di Hi-Fi Rush, con le operazioni che sono ripartite solo di recente.

Questo potrebbe aver creato un'interruzione nei lavori, ma Hi-Fi Rush potrebbe essere in arrivo nel prossimo periodo su Nintendo Switch, considerando che il gioco era già arrivato anche su PS5 in precedenza dopo il lancio su Xbox.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni da parte di Krafton e Tango GameWorks, sperando magari anche in una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2. Di recente, il gioco era stato aggiornato inserendo il logo di Krafton come editore e rimuovendo Denuvo dalla versione PC, ma è possibile che altre novità siano in arrivo, al riguardo.