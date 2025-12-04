Hi-Fi Rush è stato aggiornato ancora, ora Krafton è ovunque e Denuvo non protegge più la versione PC

Tango Gameworks ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Hi-Fi Rush, versione 1.003, che fa sostanzialmente due cose: da una parte riflette la nuova proprietà all'interno del gioco, aggiungendo Krafton un po' ovunque, dall'altra rimuove Denuvo dalla versione PC.
La nota di rilascio definisce la transizione tra gli editori "incredibilmente complicata", tanto da aver richiesto un bel po' di lavoro di manutenzione per inserire il logo di Krafton in diversi punti. Di bello c'è che ora anche lo studio di sviluppo ha un nuovo logo, se vi interessano questi dettagli.
Detto questo, gli sviluppatori garantiscono di stare tranquilli, perché nessun contenuto giocabile è stato rimosso o alterato.
Per quanto riguarda Denuvo, Tango Gameworks ha detto semplicemente di averlo rimosso e che "a causa di questo importante cambiamento nell'architettura, questa patch DEVE essere scaricata" per poter giocare dopo le 16:00 (ora italiana) del 16 gennaio 2026. Da quel momento, avere una versione non aggiornata renderà ingiocabile Hi-Fi Rush. Quindi, Denuvo è ancora presente, ma non lo sarà più dalla data indicata.
"Questa modifica è pensata per offrire un ambiente di servizio più stabile ed efficiente. Ringraziamo sinceramente tutti i giocatori che continuano a supportare il gioco tramite un utilizzo legittimo." Hanno scritto gli sviluppatori.
La patch risolve anche alcuni bug residui, rendendo il gioco più stabile.
Hi-Fi Rush è stato pubblicato a sorpresa da Microsoft (il vecchio editore) il 25 gennaio 2023. Nonostante il successo, la casa di Redmond aveva deciso per la chiusura di Tango Gameworks, lo studio di sviluppo, che è stato salvato in corner dall'editore coreano Krafton.