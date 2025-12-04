Hi-Fi Rush è stato aggiornato ancora, ora Krafton è ovunque e Denuvo non protegge più la versione PC

Detto questo, gli sviluppatori garantiscono di stare tranquilli, perché nessun contenuto giocabile è stato rimosso o alterato.

La grafica dell'annuncio della patch, con il nuovo logo di Tango Gameworks

Per quanto riguarda Denuvo, Tango Gameworks ha detto semplicemente di averlo rimosso e che "a causa di questo importante cambiamento nell'architettura, questa patch DEVE essere scaricata" per poter giocare dopo le 16:00 (ora italiana) del 16 gennaio 2026. Da quel momento, avere una versione non aggiornata renderà ingiocabile Hi-Fi Rush. Quindi, Denuvo è ancora presente, ma non lo sarà più dalla data indicata.

"Questa modifica è pensata per offrire un ambiente di servizio più stabile ed efficiente. Ringraziamo sinceramente tutti i giocatori che continuano a supportare il gioco tramite un utilizzo legittimo." Hanno scritto gli sviluppatori.

La patch risolve anche alcuni bug residui, rendendo il gioco più stabile.

Hi-Fi Rush è stato pubblicato a sorpresa da Microsoft (il vecchio editore) il 25 gennaio 2023. Nonostante il successo, la casa di Redmond aveva deciso per la chiusura di Tango Gameworks, lo studio di sviluppo, che è stato salvato in corner dall'editore coreano Krafton.