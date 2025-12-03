Skyblivion è stato rinviato, ma un video conferma che i lavori sono già a un ottimo punto

La buona notizia è che l'annuncio è stato fatto con un lungo video di approfondimento dove gli sviluppatori hanno aggiornato i fan sui lavori, mostrando quali contenuti sono già pronti e quali elementi invece hanno reso necessario posticipare la pubblicazione, dimostrando che a ogni modo il progetto è già in uno stadio molto avanzato.

Skyblion , il gigantesco e ambizioso progetto che mira a creare una nuova versione di The Elder Scrolls 4: Oblivion utilizzando l'engine di Skyrim , arriverà più tardi del previsto, con il team che ha deciso di rinviare la finestra di uscita al prossimo anno .

Molti dei contenuti sono già stati completati

Come ha spiegato lo sviluppatore Rebelzize, gran parte del lavoro è stata portata a termine e oltre settanta volontari stanno ora dedicandosi ai ritocchi finali. La mappa è "al 100% completa" e per l'occasione è stata pubblicata anche una versione interattiva online. La maggior parte dei dungeon è stata ultimata, così come gli interni degli edifici, con l'eccezione della Città Imperiale.

L'obiettivo è completare le parti mancanti entro la fine dell'anno, per poi concentrare gli sforzi sulla finalizzazione delle missioni e sull'ottimizzazione del navmeshing, il sistema che consente ai PNG di muoversi negli ambienti senza urtare continuamente contro gli ostacoli. Gli sviluppatori hanno persino accennato alla possibilità di playtest a numero chiuso già all'inizio del prossimo anno.

"Man mano che ci avviciniamo alla data di uscita, l'obiettivo sarà dedicare quanto più tempo possibile alla rifinitura, al bilanciamento e alla correzione del nostro gioco, così che possiate finalmente giocarci," ha dichiarato Rebel. "Non c'è una vera scadenza per questo, dato che mi aspetto che continueremo a lavorarci fino al giorno del lancio."

Una volta pubblicata la mod, il team ha intenzione di introdurre anche alcune funzionalità non presenti nell'attuale versione, come la creazione di incantesimi, i dungeon dinamici e il saccheggio delle tombe. Il combattimento subacqueo è stato per ora accantonato, ma i modder sperano di poterlo aggiungere in futuro.