Bethesda ha regalato TES 4 Oblivion Remastered a tutto il team di Skyblivion, confermando il sostegno alla mod

In qualche modo, il gesto del team di Todd Howard punta proprio a dare fiducia ai modder , riferendo di non aver nulla in contrario con il grande progetto ormai destinato a raggiungere la conclusione proprio nel corso di quest'anno.

In effetti, il team di Skyblivion si era già espresso nei giorni scorsi, quando ormai l'idea di una remaster ufficiale sembrava decisamente consolidata, confermando comunque l'impegno sul proprio progetto e ribadendo come questo sia frutto di passione , e dunque non sarebbe cambiato anche in seguito a un titolo ufficiali da parte di Bethesda.

Il lancio di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered avvenuto oggi può far pensare a un duro colpo per il progetto Skyblivion , che puntava proprio a riproporre una sorta di remake di Oblivion con l'engine di Skyrim, ma Bethesda ha confermato il supporto al progetto anche attraverso un'iniziativa interessante: ha regalato il nuovo remaster a tutto il team di modder.

Un bel gesto a supporto dei modder

"Un enorme ringraziamento ai nostri amici di Bethesda Studios per il loro continuo supporto a Skyblivion!" Si legge in un nuovo post dell'account ufficiale del team dedicato alla mod in questione. "Come fan sfegatati, siamo oltremodo grati per il generoso regalo di chiavi di gioco di Oblivion Remastered per tutto il nostro team di modding! Questo significa molto per noi. Grazie di tutto, Bethesda".



Per chiarire ulteriormente la situazione, in un altro messaggio il team di Skyblivion ha aggiunto che "per eliminare qualsiasi tipo di confusione, Bethesda ha riferito chiaramente di non aver alcuna intenzione di far chiudere il nostro progetto", che dunque potrà arrivare a termine.

Skyblivion è una total conversion mod che trasforma The Elder Scrolls V: Skyrim in Oblivion, di fatto rappresentando una sorta di remake del quarto capitolo costruito con la base tecnologica del quinto. È un progetto che va avanti da diversi anni e che proprio nel 2025 dovrebbe arrivare a compimento, secondo il periodo di uscita riferito in precedenza, e l'arrivo in coincidenza con un remaster ufficiale annunciato e lanciato a sorpresa potrebbe suonare beffardo.

Tuttavia, i modder hanno già riferito che questo non cambia nulla sul progetto, che comunque prosegue come frutto di passione e che, evidentemente, ha il supporto ufficiale anche di Bethesda.