Krafton ha confermato di aver acquisito Tango Gameworks, ma non tutte le sue proprietà intellettuali

Come saprete, recentemente è stato annunciato che Krafton ha acquisito Tango Gameworks da Microsoft , poco dopo che lo studio giapponese era stato chiuso da all'inizio dell'anno. L'accordo è stato salvifico per chi ci lavorava, ma alcune questioni sono rimate in sospeso, in particolare la fine delle serie The Evil Within e di Ghostwire: Tokyo . Cosa ne sarà?

Proprietà intellettuali poco interessanti

L'annuncio parlava di un accordo che comprendeva la cessione della proprietà intellettuale di Hi-Fi Rush, che Krafton vuole espandere con futuri progetti, ma degli altri giochi sviluppati da Tango non si è detto niente.

Ghostwire: Tokyo difficilmente avrà un seguito, a questo punto

A fare chiarezza è stata Krafton stessa in una dichiarazione alla testata MP1st, in cui ha confermato che l'acquisizione di Tango Gameworks include solo Hi-Fi Rush per quanto riguarda le proprietà intellettuali sviluppate dallo studio. Ciò significa che The Evil Within e Ghostwire: Tokyo rimarranno di proprietà di Microsoft. Difficile dire se la casa di Redmond le sfrutterà in futuro, considerando che non parliamo di successi colossali. L'unica certezza è che Tango e Krafton non lo faranno. Del resto, se Krafton non le ha volute è perché evidentemente non hanno un grande valore di mercato.

Per quanto riguarda Hi-Fi Rush, mentre possiamo presumibilmente aspettarci dei sequel in futuro, nel breve termine sarà interessante vedere se il gioco uscirà per Nintendo Switch o Super Nintendo Switch. Le fughe di notizie precedenti alla chiusura di Tango da parte di Microsoft suggerivano questa possibilità, così come lo suggeriva anche una classificazione del PEGI.

Attualmente Hi-Fi Rush rimane disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Vedremo cosa ne sarà della serie in futuro.