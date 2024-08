Two Point Museum è stato annunciato ed è pieno di dinosauri

L'editore giapponese SEGA e lo sviluppatore Two Point Studios hanno annunciato Two Point Museum per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 . Si tratta di un nuovo strategico gestionale della serie Two Point, che come il titolo fa intuire metterà il giocatore nei panni del direttore di un museo . Indovinate un po'? Dovremo riuscire a far fiorire la nostra attività, gestendola al meglio!

Reperti da trovare

In qualità di direttore, il giocatore avrà quindi il compito di progettare e organizzare vari musei, cercando di renderli l'esperienza migliore possibile per i visitatori affamati di cultura. Dovrà quindi coordinare i diversi specialisti a sua disposizione, assumerne di nuovi, finanziare spedizioni di ricerca per ottenere dei nuovi reperti da esporre, e generare il più possibile coinvolgimento per attirare sempre più persone. Naturalmente dovrà anche tenere al sicuro i reperti, gestire la pulizia delle sale dei musei, gestire lo staff e quant'altro.

Insomma, dopo ospedali e università, Two Point cerca di proporci un'altra esperienza in cui dar sfogo alla nostra creatività. Le caratteristiche di Two Point Museum sembrano essere davvero avanzate, tra la possibilità di organizzare tour per i turisti e modificare ogni singolo aspetto dei musei, dal semplice colore delle pareti alla disposizione delle sale, passando da bar e ristoranti interni alle strutture (i visitatori si devono pur rifocillare in qualche modo). Naturalmente non mancheranno i negozi con i souvenir.

Attualmente Two Point Museum non ha una data d'uscita fissata, almeno non pubblicamente. Comunque sia, vista la qualità del materiale mostrato, è facile ipotizzare che non manchi moltissimo per poterci giocare.