Samsung Galaxy A57: spuntano altre caratteristiche interessanti, tra batteria più capiente e ricarica veloce

In attesa della presentazione ufficiale dedicata ai Galaxy S26, prevista per la fine di febbraio, emergono nuove indiscrezioni legate al Samsung Galaxy A57 . Stando alle ultime informazioni, le sue caratteristiche lo rendono un modello piuttosto interessante, considerate le diverse novità e i miglioramenti apportati. Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, come sempre.

Le caratteristiche del Galaxy A57

Il Galaxy A57 è apparso in una scheda pubblicata sul sito TENAA, ovvero l'ente cinese di certificazione delle telecomunicazioni. Nulla di estremamente nuovo: alcune caratteristiche sono già state svelate tempo fa, ma la lista include delle specifiche aggiuntive inedite, come display, batteria e dimensioni. Tra i cambiamenti più importanti troviamo un design rivisto, con una riduzione dello spessore da 7,4 mm rispetto al Galaxy A56. Le dimensioni riportate nel certificato sono le seguenti: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm. Il Galaxy S26, invece, avrebbe uno spessore di 6,96 mm. Inoltre, anche il peso è cambiato: il telefono è circa 16 grammi più leggero.

La certificazione

Lo smartphone dovrebbe essere dotato, inoltre, di un chipset con una CPU a otto core e una frequenza massima di 2,9 GHz, presumibilmente un Exynos 1680. Le dimensioni di memoria elencate sono solo 8 GB e 12 GB, facendo pensare all'eliminazione dell'opzione da 6 GB. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da tre fotocamere da 50 MP, 12 MP e 5 MP, con la fotocamera principale che dovrebbe adottare un sensore Sony IMX906 (oppure ISOCELL GNJ in base al mercato).

Galaxy A57 (immagine indicativa)

L'elenco suggerisce anche un display da 6,6 pollici dotato di scanner di impronte digitali integrato. La batteria dovrebbe invece avere una capacità nominale di 4.905 mAh, anche se sarà commercializzata come 5.000 mAh, quindi non sono presenti cambiamenti significativi. Lo smartphone dovrebbe offrire una ricarica rapida da 45W, più veloce rispetto a quella che dovrebbe addirittura offrire l'S26 base.