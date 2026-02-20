ARC Raiders sta per ricevere il devastante uragano come nuova condizione per le mappe

Essendo una rappresentazione piuttosto verosimile di un uragano vero, questo comporta venti estremamente potenti che spazzano lo scenario e hanno effetti anche sul gameplay.

L'uragano verrà introdotto con l'aggiornamento previsto per il 24 febbraio e si tratta di una variazione importante perché in grado di modificare in maniera profonda le condizioni della mappa, creando situazioni di gioco nuove.

Cambiamenti evidenti

Con il passaggio dell'uragano si riduce sensibilmente la visibilità, cosa che può comportare conseguenze negative in generale per quanto riguarda lo spostamento e la capacità di discernere gli obiettivi, ma anche positive se si vuole sfruttare il fatto di non essere visti.

Inoltre, i forti venti sono in grado di influire sul movimento dei giocatori stessi, oltre che sulle dinamiche di combattimento, creando zone in cui è veramente difficile portare a termine degli scontri in maniera standard.

Anche semplicemente spostarsi può diventare problematico: andare controvento risulta molto faticoso e complicato, al contrario se si ha il vento alle spalle è possibile fare movimenti più veloci e aerei.

Un primo assaggio della nuova condizione è visibile nel piccolo video riportato qui sopra, in attesa di ulteriori dimostrazioni dei nuovi contenuti in arrivo.

Nel frattempo, abbiamo visto che ARC Raiders ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite impressionante, e che sono in arrivo sospensioni per chi ha sfruttato troppo il glitch della duplicazione.