ARC Raiders ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite impressionante

Secondo l'editore, l'extraction shooter di Embark Studios ha "superato significativamente le aspettative". Le performance di ARC Raiders non brillano solo sul fronte delle vendite: si registrano anche sei milioni di giocatori attivi settimanali e un picco di 960.000 utenti contemporanei nel mese di gennaio.

Il publisher coreano Nexon ha annunciato oggi i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, svelando per l'occasione le vendite aggiornate di ARC Raiders . I numeri sono davvero eccezionali: si parla di oltre 14 milioni di copie acquistate sin dal lancio.

Continuano a crescere i numeri di ARC Raiders

"Dal lancio del 30 ottobre, il gioco ha mantenuto posizioni di vertice nella classifica dei Top Seller di Steam, così come su PlayStation e Xbox", ha scritto Nexon nella presentazione condivisa oggi con gli investitori. "Ha mostrato una retention (la capacità di trattenere i giocatori nel tempo, ndr) eccezionale e metriche di gioco molto solide... e ci aspettiamo di mantenere un forte coinvolgimento dei giocatori e un buon slancio nelle vendite grazie a contenuti mensili ed eventi live."

ARC Raiders ha goduto di un lancio esplosivo lo scorso anno: ha raggiunto quota quattro milioni di copie in meno di due settimane, arrivando a 12,4 milioni il 13 gennaio. Un mese più tardi, quindi le copie vendute sono salite di altre 1,6 milioni.

Il picco dei 960.000 utenti simultanei registrato a gennaio è particolarmente interessante: stando a SteamDB, il massimo raggiunto su Steam è stato di 466.000 giocatori. Mancano i dati dell'Epic Games Store, ma è plausibile che la player base sia divisa in maniera più o meno equilibrata tra PC e console.

Sempre da SteamDB emerge che i giocatori simultanei sono calati nel corso dell'ultimo mese, con un picco settimanale di circa 325.000 utenti. Va però ricordato che i giochi live service alternano fisiologicamente momenti di maggiore attività ad altri più tranquilli, spesso legati al lancio di nuovi contenuti o eventi. Di recente, ad esempio, è iniziato Shared Watch, un nuovo evento PvE.