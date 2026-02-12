3

Jurassic Park: Classic Games Collection verrà presto rimosso dagli store digitali

Limited Run Games ha annunciato la prossima rimozione di Jurassic Park: Classic Games Collection dai negozi digitali, riportando la data precisa in cui la raccolta verrà eliminata.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/02/2026
La copertina di Jurassic Park: Classic Game Collection
Jurassic Park: Classic Games Collection
Jurassic Park: Classic Games Collection
News Video

Limited Run Games ha annunciato che Jurassic Park Classic Games Collection, la raccolta di giochi classici dedicati a Jurassic Park, verrà presto rimosso dagli store digitali, con il delisting che è stato fissato per il 31 marzo.

Alla fine di marzo, dunque, l'intera raccolta non potrà più essere acquistata sugli store digitali dove si trova adesso, ovvero Steam, PlayStation store, Nintendo eShop e Microsoft Store, dunque se siete interessati vi conviene muovervi per tempo.

Dopo il 31 marzo, i giochi non potranno più essere acquistati in digitale, ma chi l'avrà fatto in precedenza potrà comunque procedere con il download.

Una vita breve

Non è durata molto: annunciata nel luglio del 2023, la raccolta Jurassic Park Classic Games Collection è uscita nel novembre dello stesso anno per celebrare il 30° anniversario del film originale, riportando sul mercato sette giochi della serie, provenienti da varie console del passato.

I titoli sono riproposti con contenuti e caratteristiche originali delle ere a 8 e 16-bit, ma con qualche adattamento per la visualizzazione in alta definizione e alcune aggiunte come la possibilità di salvare, nuove mappe in-game e vari accorgimenti relativi alla qualità della vita.

Jurassic Park: Classic Games Collection si espande con due giochi Sega Mega Drive Jurassic Park: Classic Games Collection si espande con due giochi Sega Mega Drive

Questi sono i giochi compresi nella raccolta:

  • Jurassic Park (NES)
  • Jurassic Park (Game Boy)
  • Jurassic Park (SNES)
  • Jurassic Park (Genesis / Mega Drive)
  • Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES)
  • Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (Game Boy)
  • Jurassic Park: Rampage Edition (Genesis / Mega Drive)

In generale non si tratta proprio di titoli epocali, ma sono stati comunque importanti nel loro periodo, anche perché legati a un franchise rimasto particolarmente impresso nell'immaginario comune.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Jurassic Park: Classic Games Collection verrà presto rimosso dagli store digitali