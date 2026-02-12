Jurassic Park: Classic Games Collection verrà presto rimosso dagli store digitali

Limited Run Games ha annunciato che Jurassic Park Classic Games Collection, la raccolta di giochi classici dedicati a Jurassic Park, verrà presto rimosso dagli store digitali, con il delisting che è stato fissato per il 31 marzo.
Alla fine di marzo, dunque, l'intera raccolta non potrà più essere acquistata sugli store digitali dove si trova adesso, ovvero Steam, PlayStation store, Nintendo eShop e Microsoft Store, dunque se siete interessati vi conviene muovervi per tempo.
Dopo il 31 marzo, i giochi non potranno più essere acquistati in digitale, ma chi l'avrà fatto in precedenza potrà comunque procedere con il download.
Una vita breve
Non è durata molto: annunciata nel luglio del 2023, la raccolta Jurassic Park Classic Games Collection è uscita nel novembre dello stesso anno per celebrare il 30° anniversario del film originale, riportando sul mercato sette giochi della serie, provenienti da varie console del passato.
I titoli sono riproposti con contenuti e caratteristiche originali delle ere a 8 e 16-bit, ma con qualche adattamento per la visualizzazione in alta definizione e alcune aggiunte come la possibilità di salvare, nuove mappe in-game e vari accorgimenti relativi alla qualità della vita.
Questi sono i giochi compresi nella raccolta:
- Jurassic Park (NES)
- Jurassic Park (Game Boy)
- Jurassic Park (SNES)
- Jurassic Park (Genesis / Mega Drive)
- Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (SNES)
- Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues (Game Boy)
- Jurassic Park: Rampage Edition (Genesis / Mega Drive)
In generale non si tratta proprio di titoli epocali, ma sono stati comunque importanti nel loro periodo, anche perché legati a un franchise rimasto particolarmente impresso nell'immaginario comune.