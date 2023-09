Jurassic Park: Classic Games Collection si espande con due giochi Sega Mega Drive

Limited Run Games ha annunciato che Jurassic Park: Classic Games Collection al lancio includerà due giochi in più rispetto a quelli annunciati in precedenza e provenienti dal Sega Mega Drive, ovvero Jurassic Park e Jurassic Park: Rampage Edition, senza nessuna variazione sul prezzo, che sarà a partire dal 34,99 dollari per PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch.

Anche le nuove aggiunte sfrutteranno i vantaggi offerti dal Carbon Engine, il motore proprietario del publisher che permette di convertire facilmente giochi retro per piattaforme odierne, come salvataggi rapidi e mappe in-game.