Samsung annuncia Gamer Training, una piattaforma con guide e approfondimenti per i videogiocatori

Samsung ha annunciato Gamer Training, un programma di formazione rivoluzionario per aiutare i gamer di ogni livello a migliorare le proprie prestazioni. Il Game Portal Samsung 'Embrace your game' e il canale YouTube Samsung proporranno contenuti innovativi, fra cui analisi e guide realizzate dai più esperti giocatori professionisti e content creator.

Inoltre verranno organizzate attività formative interattive, workshop video e tutorial, mentre molti altri materiali utili per i gamer di tutte le categorie verranno resi disponibili. Non mancheranno le novità sui più recenti prodotti e sulle ultime tecnologie per il gaming firmate Samsung.

In particolare, la sezione Level Up Gamer Training della piattaforma offrirà un approccio molto pratico con suggerimenti, consigli e trucchi su come affrontare tutti i boss in Diablo Immortal e su come progredire come giocatore in World of Warcraft. Per ogni tipo di gamer, dal casual all'hardcore, Level Up fornirà informazioni su titoli per smartphone, PC e console.

"L'obiettivo di Samsung è quello di aiutare le persone a divertirsi il più possibile con i videogame. Gamer Training contribuirà in tal senso offrendo a un gran numero di appassionati in tutta Europa la possibilità di dare il meglio di sé nel gioco e a trarne il massimo divertimento", ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe.

"Siamo entusiasti di collaborare con fantastici trainer e creatori di contenuti, tra cui Randolph. Siamo inoltre felici della partnership con Activision Blizzard per questa iniziativa, dal momento che abbiamo l'obiettivo comune di formare una nuova generazione di giocatori ambiziosi."

"L'iniziativa "Embrace your game" aiuterà tutti a sentirsi parte integrante della comunità gaming e a prendere decisioni consapevoli sulla tecnologia per il gaming, rendendo allo stesso tempo il gaming una parte ancora più importante della cultura europea."

Level Up sarà un evento imperdibile per i fan dei giochi Blizzard, che potranno seguire le performance di alcuni tra i più noti e talentuosi giocatori professionisti e content creator. Tra questi, ci saranno: