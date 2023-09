Bungie: il MOBA 'Gummy Bears' sarà in Unreal Engine 5 per un rumor

"Gummy Bears", il nome in codice di un presunto nuovo gioco in sviluppo presso Bungie, sfrutterà l'Unreal Engine 5 come motore grafico, stando a un report pubblicato dal portale TheGamePost sulla base di molteplici fonti che ritiene credibili.

I primi dettagli su questo particolare progetto del team dei PlayStation Studios erano emersi il mese scorso sempre dallo stesso portale, con le sue fonti che descrivevano Gummy Bears, come un MOBA caratterizzato da un design "carino e colorato", in linea con il nome in codice (ovvero "orsetti gommosi"), e al "neon", elementi da RTS e visuale isometrica.

Stando alle nuove informazioni, da prendere chiaramente con le pinze, Gummy Bears sarà realizzato in Unreal Engine, in particolare con l'ultima versione del motore grafico di Epic Games, e arriverà sulle piattaforme di attuale generazione.

Insider Gaming, il portale guidato dal noto Tom Henderson, afferma di non poter corroborare al momento questa informazione, ma fa notare come sul sito ufficiale di Bungie siano presenti alcuni annunci di lavoro che richiedono la conoscenza del linguaggio C++, usato da vari motori grafici, incluso l'Unreal Engine.