Starfield è il gioco Bethesda meno apprezzato dagli utenti su Steam

Nonostante i voti stellari della stampa internazionale, Starfield è evidentemente vittima di una versione PC non ottimizzata al meglio , un po' troppo esigente in termini di performance e con qualche mancanza di troppo, ma la situazione potrebbe cambiare a breve.

Il confronto con le precedenti produzioni targate Bethesda Game Studios evidenzia grosse differenze: Fallout 4 vanta una percentuale di recensioni positive su Steam dell'81,87%, mentre The Elder Scrolls V: Skyrim arriva addirittura al 93,88%. Meno brillante Fallout 3 con il 78,52%.

Starfield è in questo momento il gioco Bethesda meno apprezzato dagli utenti su Steam : a due settimane dal lancio, il nuovo titolo diretto da Todd Howard può contare su di una percentuale di recensioni positive sulla piattaforma Valve pari ad appena il 72,18%.

Starfield, un artwork ufficiale

Bethesda ha infatti annunciato l'imminente arrivo del supporto ufficiale al DLSS per Starfield, nonché di tutte quelle opzioni chieste a gran voce dagli utenti, in primo luogo le regolazioni per l'HDR.

Chissà, magari dopo l'update la situazione cambierà e molti giocatori si ricrederanno, lasciando a quel punto una recensione positiva per Starfield su Steam e contribuendo così a far salire la sua media voto.