Payday 3: disponibile ora in accesso anticipato con Gold e Silver Edition

Il lancio di Payday 3 è in programma per il 21 settembre 2023 ma coloro che hanno acquistato la Gold o la Silver Edition potranno iniziare a svaligiare banche nel modo più rumoroso e spettacolare possibile già da oggi, 18 settembre, grazie all'accesso anticipato di tre giorni incluso in queste edizioni.

Laddove l'edizione Standard è acquistabile al prezzo di 39,99 euro o fruibile all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass, la Silver Edition è acquistabile al prezzo di 69,99 e include, oltre all'accesso anticipato, il Season Pass della durata di 6 mesi e la "Maschera Sterling scuro".

La Gold Edition invece è venduta a 89,99 euro e include tutti i bonus menzionati in precedenza, con in aggiunta altri 6 mesi di Season Pass, la "Maschera Teschio della Libertà" e i "Guanti Ardesia dorata".

Segnaliamo inoltre che su Xbox Store è disponibile l'upgrade alla Gold Edition a 59,99 euro. Questa potrebbe rivelarsi un'opzione interessante per chi è abbonato a Game Pass, in quanto permette di ottenere tutti i bonus, incluso l'accesso anticipato, senza acquistare il gioco base, riducendo l'investimento totale.