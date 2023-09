Payday 3: abbiamo fatto due rapine con gli sviluppatori!

Abbiamo provato Payday 3 in anteprima insieme a sviluppatori e colleghi giornalisti, mettendolo e mettendoci alla prova attraverso due diverse rapine: la prima ai danni di un magazzino portuale e la seconda ambientata nell'immancabile banca dal caveau pieno di soldi. Il gioco sembra in grandissima forma, ma dopo tutti questi anni c'è ancora posto per un'esperienza come questa?

Brilla il caveau di Payday 3

Graficamente molto bello, Payday 3 predilige comunque sempre gli fps ai troppi dettagli

Il problema di Payday è da sempre un problema relativo, questo perché per milioni di appassionati un problema non lo è affatto: è ripetitivo, eppure questa ripetitività è in parte proprio la sua forza. La prima volta che fai un livello non sai cosa fare, la seconda rubi qualcosa senza riuscire a scappare, la quarta e la quinta va un po' meglio, fino a quando non riuscirai a scappare con tutto il malloppo senza far scattare allarmi. Un po' come accadeva nel vecchio Swat di Sierra ma a parti invertite, qui siamo i criminali e non chi deve metterli fuori gioco, il fine ultimo di Payday è svolgere un lavoro remunerativo e possibilmente pulito, senza vittime né allarmi.

Naturalmente il sistema è tarato in modo da punirci quasi ad ogni errore, sbagliare è facile, ma un colpo può concludersi bene anche scappando sotto la classica pioggia di proiettili. Nella rapina alla banca, provata due volte perché la prima è andato tutto malissimo, abbiamo fatto scattare tutti gli allarmi possibili, c'erano polizia e addirittura cecchini ovunque, eppure abbiamo portato a casa un bel gruzzoletto. Ci siamo riusciti prendendo diversi ostaggi, e poi facendo saltare il forziere utilizzando della termite posizionata sul pavimento del piano superiore. Per scappare ci siamo più semplicemente fatti strada a suon di mitragliate terroriste. Amara sorpresa: almeno un terzo dei soldi è stato rimasto macchiato dall'inchiostro di sicurezza.

Rispetto ai precedenti, Payday 3 migliora naturalmente la grafica, ma si preoccupa soprattutto di moltiplicare le possibili interazioni dei giocatori con l'ambiente circostante. Soprattutto nella tranquillità delle fasi iniziali di perlustrazione, è possibile intravedere una miriade di possibilità che naturalmente potremo davvero approfondire solo giocando e rigiocando la stessa rapina e livello.

Se ci entri in fissa è la fine, tanti lo hanno fatto specialmente con il secondo gioco, ma abbiamo il timore che oggi, con un modello di business ibrido tra prezzo medio alto e vendita di oggetti cosmetici, le cose potrebbero andare diversamente. Per chi non lo sapesse, parliamo di un gioco esclusivamente online e privo di una campagna: si carica per divertirsi insieme e ammassare ricchezze. Parliamo anche di un gioco che ha dovuto affrontare di tutto durante il suo sviluppo, con una Starbreeze finita in bancarotta e diversi dirigenti entrati e usciti dal carcere. Parliamo insomma di un prodotto che nelle idee iniziali sarebbe dovuto uscire già diverso tempo fa.