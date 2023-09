Unity, l'obiettivo sono i giochi del Game Pass per uno sviluppatore

L'obiettivo di Unity con le nuove politiche relative alle royalties sarebbero i giochi presenti all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, che con le loro installazioni potrebbero garantire un grosso ritorno economico.

A sostenerlo è Dynamic Voltage Games, team di sviluppo indipendente autore di titoli come Pirates of First Star e Time Blazer: secondo lo sviluppatore, Unity non punta certo a monetizzare sulle normali vendite degli indie, bensì ai distributori come Microsoft.

"L'aumento di prezzo annunciato da Unity riguarda al 100% il Game Pass", ha scritto lo sviluppatore. "Sanno che un gioco come Tunic potrebbe totalizzare tre o quattro milioni di download su Game Pass, e questo vale molto più di vendite fra le due o trecentomila copie."