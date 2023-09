Mortal Kombat 1, primi voti ottimi dalla stampa internazionale

Mortal Kombat 1 è stato accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, sebbene si tratti ancora delle prime valutazioni: alcuni riferiscono che il codice del gioco sia stato consegnato alle varie redazioni solo pochi giorni fa.

Gaming Age - 10

COGconnected - 9

CGMagazine - 9

VG247 - 8

Screen Rant - 7

Come si può notare, per il momento l'accoglienza riservata al nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios appare per larga parte entusiastica, pur con l'eccezione del 7/10 assegnato da Screen Rant, che nella sua recensione parla della mancanza di idee innovative.

Bisognerà tuttavia attendere un maggior numero di pareri, incluso il nostro, per farsi un'idea precisa di come sia effettivamente Mortal Kombat 1, provato da Dave Bautista in un video diario nei giorni scorsi.