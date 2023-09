Monster Hunter Now è disponibile da oggi su iOS e Android: parte la caccia nel mondo reale

Disponibile in nove lingue: giapponese, inglese, coreano, cinese tradizionale, francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano, Monster Hunter Now è stato progettato appositamente per essere fruito soprattutto all'aperto, come da tradizione per Niantic.

Niantic e Capcom hanno annunciato il lancio ufficiale , previsto per oggi, 14 settembre 2023, di Monster Hunter Now , il nuovo gioco della celebre serie che è stato sviluppato appositamente per piattaforme mobile su iOS e Android , portando la caccia ai mostri direttamente nel mondo reale grazie alla tecnologia AR.

Il team si è fatto conoscere in tutto il mondo per Pokémon GO e Harry Potter: Wizards Unite, giochi che condividono con Monster Hunter Now buona parte dell'impostazione e la tecnologia di fondo.

Monster Hunter Now, uno screenshot del gioco

Anche in questo caso ci troviamo ad esplorare il mondo reale, basato su mappe vere, alla ricerca di varie creature da cacciare disseminate per vari luoghi.

Queste possono essere visualizzate attraverso la modalità AR in realtà aumentata, vedendo dunque i classici mostri della serie comparire all'interno degli scenari reali sul display degli smartphone. Un elemento particolarmente importante di Monster Hunter Now è peraltro la Caccia in gruppo, che consente varie interazioni multiplayer.

Attraverso le funzioni Amici e Gruppi, è possibile aggiungere utenti alla propria lista di amici e giocare insieme attraverso inviti, oltre a scambiarsi contenuti e cooperare in gruppi di 4 quando ci si trova nelle vicinanze. I Gruppi consentono invece di operare in "hunting party" anche a distanza.

Così come nei capitoli della serie standard, anche Monster Hunter Now dà una grande importanza all'equipaggiamento dei giocatori, consentendo di ottenere ricche ricompense dall'abbattimento dei mostri e di modificare armature e armi all'occorrenza in modo da affrontare al meglio le varie minacce che si propongono sulla mappa.