Starfield: un lungo concerto della London Symphony Orchestra con Inon Zur dedicato al gioco

In linea con le dimensioni da kolossal del progetto, Starfield ha anche una notevole colonna sonora orchestrale scritta dal compositore Inon Zur, che ha lavorato in precedenza anche a Fallout e a vari altri titoli di grosso calibro, il quale è stato protagonista anche di un concerto con la London Symphony Orchestra in occasione del lancio del gioco.

Nell'ora di video che potete vedere qui sotto, la celebre orchestra londinese esegue diverse musiche tratte da Starfield, percorrendo l'intera colonna sonora del gioco e dando modo di ascoltarla per intero in forma orchestrale completa, cosa che consente di apprezzare meglio il grande accompagnamento musicale del gioco spaziale Bethesda.

In particolare, Inon Zur ha diretto in prima persona il tema principale, Into the Starfield, e poi quello finale, Perihelion.