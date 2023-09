Detective Pikachu Il Ritorno, prenotazione Amazon disponibile: vediamo prezzo e data di uscita

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Detective Pikachu Il Ritorno per Nintendo Switch. Il prezzo è 49,99€ e la data di uscita è fissata per il 6 ottobre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre parliamo di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero il prezzo che pagherete sarà pari alla cifra più bassa apparsa su Amazon Italia tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione. In altre parole, facendo ora la prenotazione non dovrete seguire l'andamento dei prezzi e in caso di sconto questo verrà applicato al vostro ordine in modo definitivo, anche nel caso nel quale successivamente la cifra si rialzi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Detective Pikachu Il Ritorno ci riporta a Ryme City, dove gli esseri umani e i pokémon convivono in armonia. Noi guideremo Tim e Pikachu, una coppia di detective che cercano di risolvere vari misteri della città. Dovremo collaborare con i Pokémon e sfruttare le loro capacità uniche per proseguire nelle indagini.