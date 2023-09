Starfield è ora disponibile in streaming su NVIDIA GeForce NOW

Starfield prosegue il suo avvicinamento al regno di NVIDIA a grandi passi, in questo caso con il lancio della versione in streaming: il gioco Bethesda da oggi è disponibile su NVIDIA GeForce NOW, il servizio che consente di giocare a vari titoli in versione potenziata sfruttando il cloud gaming della compagnia.

Lanciato all'interno di una partnership con AMD che inizialmente ha favorito la tecnologia di quest'ultima su PC, creando peraltro non poche polemiche, Starfield si sta ora avvicinando alla galassia NVIDIA, come dimostra anche il recente annuncio sull'arrivo del supporto per la tecnologia DLSS che dovrebbe consentire grandi miglioramenti alle performance su hardware NVIDIA.

Oltre a questo, oggi è stata annunciata la disponibilità del gioco su GeForce NOW, il servizio su abbonamento di NVIDIA che consente di giocare a vari titoli "maxati" attraverso il cloud gaming su piattaforme dotate delle ultime tecnologie della compagnia in questione, cosa che dovrebbe consentire un'esperienza di gioco particolarmente gradevole, purché ovviamente si abbia una connessione internet sostanziosa.