Unity ha modificato la licenza dell'engine in modo da forzare la tassa sull'installazione

Continuano a emergere dettagli piuttosto inquietanti sul comportamento di Unity in questi giorni, che evidenzia una volontà di forzare l'applicazione della discussa tassa sulle installazioni: in questo caso, ci sono varie testimonianze sulle modifiche applicate dalla compagnia sugli accordi di licenza in modo da far applicare il nuovo regolamento a tutti gli utenti che utilizzando l'engine.

Come spiegato anche in un post su Reddit, dopo le controversie su alcune modifiche effettuate che hanno portato a un contrasto con Improbable, Unity aveva deciso di modificare i suoi termini di servizio nel 2019, stabilendo che "quando si ottiene una versione di Unity e non si effettuano upgrade, potete rimanere legati a quella specifica versione dei termini di servizio". Ovvero, i termini rimanevano legati alla versione che era stata adottata inizialmente, nel caso in cui non si volessero fare ulteriori upgrade.

Questo, in teoria, avrebbe dovuto escludere dai nuovi regolamenti tutti quei progetti che utilizzavano una versione più vecchia di Unity senza apportare modifiche più recenti. Tra aprile e giugno, questi elementi sono stati rimossi dai termini del servizio, modificando di fatto gli accordi con gli utenti.